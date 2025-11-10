 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„PwC Europe“ komanda su Daulyte-Cornette Europos įmonių šachmatų čempionate užėmė 5-ą vietą

2025-11-10 14:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 14:56

Paryžiuje (Prancūzija) surengtas Europos įmonių šachmatų čempionatas, kuriame netoli medalių liko „PwC Europe“ komanda su lietuve Deimante Daulyte-Cornette.

Deimantė Daulytė | Organizatorių nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) surengtas Europos įmonių šachmatų čempionatas, kuriame netoli medalių liko „PwC Europe“ komanda su lietuve Deimante Daulyte-Cornette.

0

„PwC Europe“ surinko 21 tašką ir užėmė 5-ą vietą. Nuo prizininkų lietuvės komanda atsiliko vos 1 tšk.

Pati D. Daulytė-Cornette (FIDE – 2348) per 9 turus pelnė 4,5 tšk. Ji laimėjo 4 partijas, kartą sužaidė lygiosiomis ir patyrė 4 pralaimėjimus. Kartu su Prancūzijai atstovaujančia lietuve šioje komandoje žaidė dar po du šachmatininkus iš Prancūzijos bei Lenkijos.

Turnyrą laimėjo „Greco“ komanda (Ukraina, 24 taškai), pagal papildomus rodiklius aplenkusi „Agrofert“ (Bulgarija, 24). Bronzą pelnė „PROBIT Sp“ (Lenkija, 22).

Čempionate dalyvavo 53 ekipos.

