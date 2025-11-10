„PwC Europe“ komanda su Daulyte-Cornette Europos įmonių šachmatų čempionate užėmė 5-ą vietą

„PwC Europe“ surinko 21 tašką ir užėmė 5-ą vietą. Nuo prizininkų lietuvės komanda atsiliko vos 1 tšk.
Pati D. Daulytė-Cornette (FIDE – 2348) per 9 turus pelnė 4,5 tšk. Ji laimėjo 4 partijas, kartą sužaidė lygiosiomis ir patyrė 4 pralaimėjimus. Kartu su Prancūzijai atstovaujančia lietuve šioje komandoje žaidė dar po du šachmatininkus iš Prancūzijos bei Lenkijos.
Turnyrą laimėjo „Greco“ komanda (Ukraina, 24 taškai), pagal papildomus rodiklius aplenkusi „Agrofert“ (Bulgarija, 24). Bronzą pelnė „PROBIT Sp“ (Lenkija, 22).
Čempionate dalyvavo 53 ekipos.
