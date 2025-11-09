Edas Butvilas Lione pralaimėjo pirmajame kvalifikacijos rate

E. Butvilas pirmasis susikūrė „break pointą“, bet trečiajame geime jo nerealizavo. B. Žukajevas „break pointą“ pralaimėjo šeštajame geime, o dešimtajame geime taip neklydo ir susikrovė pergalingą pranašumą. Antrajame sete lemtingu tapo aštuntasis geimas, kai B. Žukajevas antru bandymu realizavo „break pointą“. Kituose šio seto geimuose žaidėjai tokių progų neturėjo.
B. Žukajevas po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 88 proc. įžaistų kamuoliukų, o E. Butvilas – 71 proc.
Šie tenisininkai jau buvo susitikę 2025 m. sezono pradžioje Portugalijoje. Tąkart mačas taip pat vyko ant kietos dangos, o lietuvis patyrė nesėkmę – 5:7, 6:4, 1:6. 198 cm ūgio kazachas minėtame mače atliko 21 neatremiamą padavimą.
B. Žukajevas pernai buvo pasiekęs sau rekordinę – 171-ą – vietą ATP reitinge. Kazachas per karjerą yra laimėjęs vienintelį profesionalų vienetų titulą – 2023 m. ATP „Challenger“ turnyre JAV. ITF ture kazachas pralaimėjo visus 5 žaistus vienetų finalus. Taip pat jis pralaimėjo ir vieną ATP „Challenger“ turnyro finalą.
Šiame sezone kazachas tik viename turnyre (ATP „Challenger“ Meksikoje) sugebėjo peržengti ketvirtfinalio barjerą. Įsimintinas B. Žukajevui buvo šių metų Vimbldono turnyras. Ten kazachas laimėjo 3 kvalifikacijos mačus ir pirmą kartą karjeroje pateko į „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindinį etapą, kur 3:6, 6:7 (7:9), 1:6 krito prieš italą Flavio Cobolli.
Pastaraisiais mėnesiais B. Žukajevas bandė jėgas ne tik ATP „Challenger“, bet ir ATP turo turnyruose. Ten jis kalnų nenuvertė ir dažniausiai iškrisdavo kvalifikacijoje.
E. Butvilui už žaidimą kvalifikacijoje atiteko 220 eurų. Lietuviui trūksta apie 45 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lione prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
