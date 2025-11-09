Sajus kukliai pasirodė pralaimėtose rungtynėse

M.Sajus per 23 minutes pelnė 4 taškus (2/2 dvit.), atkovojo kamuolį, 7 kartus klydo, blokavo metimą, provokavo pražangą, 3 kartus prasižengė ir rinko 0 naudingumo balų.
Izmiro ekipai 20 taškų pelnė Davidas Tinsley, 18 – Yannickas Franke, nugalėtojams 14 taškų pridėjo Jordonas Crawfordas, po 13 – Lanstonas Galloway‘us bei Petras Cornelie (9 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!