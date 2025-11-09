 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sajus kukliai pasirodė pralaimėtose rungtynėse

2025-11-09 16:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 16:27

Martyno Sajaus atstovaujam Izmiro „Aliaga Petkim“ (3/4) komanda Turkijos lygoje namie 70:79 (20:22 16:15, 18:24, 16:18) nusileido Stambulo „Esenler Erokspor“ (4/3) ekipai.

M.Sajus pelnė 4 taškus (FIBA nuotr.)

Martyno Sajaus atstovaujam Izmiro „Aliaga Petkim" (3/4) komanda Turkijos lygoje namie 70:79 (20:22 16:15, 18:24, 16:18) nusileido Stambulo „Esenler Erokspor" (4/3) ekipai.

0

M.Sajus per 23 minutes pelnė 4 taškus (2/2 dvit.), atkovojo kamuolį, 7 kartus klydo, blokavo metimą, provokavo pražangą, 3 kartus prasižengė ir rinko 0 naudingumo balų.

Izmiro ekipai 20 taškų pelnė Davidas Tinsley, 18 – Yannickas Franke, nugalėtojams 14 taškų pridėjo Jordonas Crawfordas, po 13 – Lanstonas Galloway‘us bei Petras Cornelie (9 atk. kam.).

