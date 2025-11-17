Burgaila įneša 1 mln. eurų į „Žalgirį“: po dalininkų susitikimo atskleidė artimiausius klubo planus ir kalbėjo apie sunkias derybas

Spaudos konferencijoje paskelbta, kad T. Burgailos įkurta investicijas pradedantiems startuoliams teikianti įmonė „Lost astronaut“ nusipirko naujai išleistas 10 dalių, o į klubo biudžetą už tai įneš vienkartinę 1 mln. eurų sumą.
Po sandorio T. Burgailai per savo kontroliuojamą juridinį asmenį („Kilo grupė“) netiesiogiai priklauso penkios klubo dalys, dar 10 – per „Lost Astronaut“. Po dvi dalis ir toliau valdo Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Valoras“, po vieną – Mindaugas Kasperūnas, Vytautas Čepas, bendrovės „Olego transportas“ ir „cargoGO Logistics“. Dar viena dalis šiuo metu yra areštuota.
Taip pat atskleista, kad kito sezono „Žalgirio“ biudžetas projektuojamas maždaug aplink 4 mln. eurų, tačiau tai yra tik preliminarūs skaičiai.
„Praėjusią savaitę įvyko sandoris su dalininkais. Dabar greituoju būdu reikia spręsti finansinę situaciją, nes tam, kad būtų užbaigtas sezonas, reikia 900 tūkst. eurų. Mindaugas (Kasperūnas, – aut. past.) padarė nuostabų darbą prieš tai, nes kiekvieną paskutinį mėnesį vis surasdavo, iš kur pasiskolinti pinigų. Dabar tą skolą reikia padengti, kad klubas uždarytų sezoną. Aš esu „Kilo“ grupės įkūrėjas, tai turėjau pokalbį su akcininkais, kurie turėjo sutikti. Parašiau laišką visiems mūsų darbuotojams, ar jie pritartų, kad įmonių grupė prisidėtų prie miesto komandos, tai sulaukiau beproto gero atgalinio ryšio. Šiandien buvo sutarta, kad „Kilo“ taps strateginis partneris, kuris stabilizuos „Žalgirio“ finansinę situaciją bei padės su ateities projekcijomis ir padės pakelti vadybą į kitą lygį. „Kilo“ dirba tarptautinėse rinkose ir Lietuvoje verslo nevykdo, todėl tikiuosi, kad ši verslo grupė padės Mindaugui, nes jis yra tas žmogus, dėl kurio tikėjimo čia susirinkome. Mindaugas atėjo ir paprašė pagalbos, ėjo pas visus Vilniuje ir tai labai stipriai sužavėjo. Asmeniškai noriu sekti Mindaugą ir jo idėjas aplink „Žalgirį“, – kalbėjo T. Burgaila.
M. Kasperūnas atskleidė, kad T. Burgaila nebuvo pirmasis žmogus, su kuriuo buvo pradėta kalbėti kviečiant gelbėti „Žalgirį“.
„Bet turbūt buvo pirmas žmogus, su kuriuo taip atvirai, nuoširdžiai bendravosi. Labai norėjosi pasiekti tą susitarimą“, – pridėjo M. Kasperūnas.
„Galiu tik pasidžiaugti, nes kai paskutinį kartą čia buvome susitikę, situacija buvo įtemptesnė. Šiandien turime pasikeitusią situaciją, atėjus Tadui į dalininkus, padarius tą sandorį, kurio niekas netikėjo, jog taip įmanoma investuoti asmeninius pinigus, šiandien dalininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išleisti naujas dalis ir praplėsti dalininkų sudėtis, įnešant piniginę injekciją į klubą. Situacija gerėja, siekiant išsaugoti „Žalgirį“ ateities kartomis, o kartu ir tas prisikėlimas teikia vilties, kad turėsime vilties, jog „Žalgiris“ ir iš sportinės pusės bus nenugalimas, ir iš valdymo pusės bus atviras ir bendruomeniškas“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
V. Benkunskas taip pat atskleidė, kad nacionalinio stadiono statybos vyksta sklandžiai ir tikimąsi, jog „Žalgiris“ taps pagrindine šio stadiono komanda.
„Stadiono statybos vyksta sklandžiai ir pagal grafiką, statybų pabaiga – 2027 m. paskutinis ketvirtis, o mano nuomone naujojo stadiono pagrindiniais rezidentais ir simboliu turi tapti Vilniaus „Žalgiris“, – pažymėjo V. Benkunskas.
– Sakėte, jog nenorėtumėt, jog „Žalgiris“ būtų vieno žmogaus komanda, bet iš esmės dabar taip yra (15 iš 24 dalių priklauso T. Burgailos valdomoms įmonėms). Kaip galėtumėt pakomentuoti?
T. Burgaila: Jog būtų išspręsta ši situacija, tai buvo absoliučiai privalomas žingsnis, nes viskas buvo pasiekę raudonumo lygį ir „Žalgiris“ neturėjo sutarimo. Kadangi neradome jokio kito varianto, reikėjo pasiūlyti tam tikrą sumą ir susitarti su buvusiais dalininkais.
– Buvo kalbama, kad pirmojo pasiūlymo buvo atsisakyta, paskutinę minutę daug pasikeitė.
T. Burgaila: Dėl šito sprendimo labai abejojau ir pergyvenau, nes kaip verslininkas tame neatradau logikos. Tai yra labiau pagalba miestui ir papildomo galvos skausmo užsidėjimas. Tu nenori turėti daug galvos skausmo gyvenime, bet pakalbėjus su Mindaugu, su meru, jie įtikino, kad jie nori dirbti vardan klubo. Susipažinome su Andriu Tapinu, mane įtikino jo noras rodyti dėmesio ir meilės šiam klubui bei jis turi tokią utopinę mintį, kaip ir mes, kad stadionuose būtų daug žmonių. Nežinau, ar tai įmanoma Lietuvoje, bet jeigu darau utopines mintis, geriau daryti su tais žmonėmis, kurie tuo tiki.
– Ar yra kažkoks įsipareigojimas ir į kito sezono biudžetą įnešti pinigų?
T. Burgaila: Kol kas ne, nes dabar tikslas buvo užtikrinti stabilumą šiam momentui, nes tas negatyvas nepadeda formuoti naujo sezono tikslų. Priimti sprendimai, kurie užtikrina laikiną stabilumą, o mano asmeninis įsipareigojimas, kad būtų viskas gerai. Į „Žalgirį“ žiūriu kaip į organizaciją, kuri yra tvari ir didinti paramą daugelyje vietų. Abonimentų pardavimai sumušė visus rekordus, kokie tik buvo. Nekalbu apie tokius dalykus, kaip apie NT mokestis, kurio rezervas yra didžiulis. Skambinome draugams ir verslininkams, per kelias dienas turime šimtatūkstantinių pažadų. Sėsime ir per artimiausius 2 mėnesius paruošime ilgalaikę „Žalgirio“ strategiją, tai nėra vienkartinis dalykas. Galėsime į tuos klausimus atsakyti po kelių mėnesių. „Žalgiris“ gali būti tvari ir atvira struktūra. Iki šiol pasigedau atvirumo. Tai turi būti darinys, kuris telkia miestiečius.
– Seni dalininkai nenorėjo parduoti savo dalių ir nenorėjo sau įsileisti. Ar derybos buvo sunkios?
T. Burgaila: Taip, manau, kad sumokėjau per didelę kainą ir tie pinigai turėjo eiti į „Žalgirio“ sąskaitą. Man gaila viduje, bet nebuvo kitos išeities. Dabar negaliu sakyti, kad gailiuosi, nes po šiandieninio dalininkų susitikimo, esu labai laimingas, nes dalininkai vienbalsiai priėmė visus sprendimus. Čia ir yra visa esmė. Kai prasideda naujas darinys, tau reikia vienybės ir užtikrintumo. Esami dalininkai parodė, kad norime eiti kartu.
– Ar jau po šios dienos yra kažkoks aiškumas dėl kito sezono griaučių?
M. Kasperūnas: Į viską mėgstu žiūrėti metodiškai, galbūt kartais ir pernelyg daug. Man norėtųsi tikslesnių skaičių, pinigų sąskaitoje, bet suprantu procesus. Trumpas atsakymas – taip, esame mažiau ar daugiau galvoje susidėlioję ateinančių metų biudžetą. Komandos komplektacija prasideda šiandien.
T. Burgaila: Biudžetas preliminarus planuojamas apie 4 mln. eurų, bet reikia dar į jį įdėti rankas ir žiūrėti. Dabar tikrai yra ką veikti, jaučiuosi kaip futbolo menedžeryje. Bet yra Mindaugas ir kiti žmonės, kurie išmano. Aš apie futbolo, kaip sporto, specifiką, nesuprantu daug, bet mūsų tikslas, kaip partnerių, yra komercija, rinkodara ir finansinė pusė. Kas liečia pačius sporto rezultatus – Mindaugas geriau nei bet kas kitas tai žino.
– Jūs tarsi naujosios kartos verslininkas. Kaip įsivaizduojate savo vaidmenį?
T. Burgaila: Padedant iš širdies strategiškai. Naujos kartos verslininkai rodo, kad galima kurti struktūras ir globalius kontaktus. Galėsiu padėti pagalvoti, kad ir kaip juokingai skambėtų „A lygoje“, apie globalumą. Mano galva, galėsiu padėti su tarptautiniu mastu, kur tu gali akademiją pristatyti partneriams, susitikti su klubais Europoje ir užmegsti partnerystes, kad pradėtų vykti parėjimai ir pasirašomos sutartys. Čia yra vieta, kur galėčiau daugiausiai priduoti dalykų.
– Ar yra vizija dėl „Žalgirio“ stadiono, kur praktiškai šeimininkas „Žalgiris“, bet šeimininkas yra kiti žmonės?
M. Kasperūnas: Mes turime galiojančią sutartį su stadionu dėl nuomos. Žiūrėdamas į stadioną pirmiausiai žiūriu į tribūnas, noriu pilnų tribūnu. Dabar nematau kažkokių problemų.
T. Burgaila: Futbolas turi tapti įdomiu ir svarbiu, kad pradėtų atsirasti žmonės stadione. Kaip tai padaryti – aš tikrai nežinau, todėl matote ir Andrių Tapiną su daugybę įrašų. Bet čia yra ta vieta, kur kažkas turi patikėti ir daryti darbą. Galbūt iš to kažkas atsiras. Čia yra idėjos tekinas dalykas ir ta mobilizacija atrodo veikia, nes po spaudos konferencijos važiuoju į vakarą, kur pasikalbėsime su visų naujų abonimentų turėtojais. Paraginčiau visus eiti ir nusipirkti tą sąlyginai pigų dalyką, su kuriuo visus metus gali eiti į futbolą.
– Ar galite atskleisti, kiek kainavo tos 5 dalys?
T. Burgaila: Negaliu, nes gerbiu savo sutartinius įsipareigojimus, kuriuos pasirašiau.
– Kiek jūs matote toli į priekį savo bendrą istoriją su „Žalgiriu“?
T. Burgaila: Matau bent 3-5 metų laikotarpį, kuris yra privalomas, jog būtų galima atsakyti, ar klubas nuėjo į geresnę struktūrą, modernesnę organizaciją. Valdas pastatys tą stadioną, tai tikiuosi, kad ten susitiksime.
– Ar „Žalgiris“ dalyvaus stadiono operatoriaus konkurse?
T. Burgaila: Tikrai negaliu pasakyti, šiandien yra mano pirma diena, kai susitikau su dalininkais. Be abejo, su Arvydu Avuliu susitiksime išgerti kovos. Vienareikšmiškai „Žalgiris“ yra reprezentacinė miesto komanda, turi rasti vietą stadione. Asmeninių ambicijų neturiu, o noriu, kad „Žalgiris“, kaip komanda, turėtų ambiciją į stadioną.
– Ar domėjotės Marijampolės „Sūduvos“ pirkimu?
T. Burgaila: Aha. Ir labai džiaugiuosi, man tai buvo džiugi naujiena. Susirašėme su Mantu Agentu (naujuoju „Sūduvos“ prezidentu, – aut. past.), kuris yra absoliučiai nerealus, viskas atrodo labai gerai. Jeigu Vilnius turi naują energiją, Marijmapolė turi naują energiją, Kauno projektas atrodo vis gražiau ir teisingiau, tai gal matome vis didesnį proveržį Lietuvos futbole? Labai džiaugiuosi „Sūduvos“ naujiena, nes jie yra nerealūs verslininkai ir gerų vertybių žmonės.
– Ar šiuo metu yra kalbama su kažkokiais galimais kitais dalininkais?
M. Kasperūnas: Yra žmonių, kurie norėtų prisijungti prie „Žalgirio“ vystymo, yra žmonių, kurių mes norėtume. Tai tikrai norinčių yra.
– Matome, kad norint užpildyti stadionus reikia tapti visos Lietuvos komanda. Ar matote, kaip tai galima padaryti?
M. Kasperūnas: „Žalgiris“ yra didelis klubas, visą laiką turėjome gerbėjų už Vilniaus ribų. Taip, matome savo fanų bazės plėtrą ir į kitus regionus.
V. Benkunskas: Stadioną užpildyti atrodo sunki misija, bet Vilniuje gyvena 700 tūkst. gyventojų, futbolas yra sporto šaka numeris vienas. Jeigu bus pasiūlomas geras produktas, bus sportinis rezultatas, tai duok Dieve, kad būtų problema, jog visi norintys nebetilps.
– Ar jau ruošiatės bėgti atbulas? (klausimas apie lažybas su Andriumi Tapinu dėl 1 tūkst. abonimentų)
M. Kasperūnas: Jau pasitreniravau kolidoriuje, nes matau, kad teks.
T. Burgaila: Kaip tik šiandien su A. Tapinu kalbėjome, tai labai tikimės, kad iki savaitgalio pritempsime iki to skaičiaus.
M. Kasperūnas: Aš galiu čia bėgioti atbulas kiek tik reikia, jūs tik pardavinėkite abonimentų kuo daugiau.
T. Burgaila: Daug žmonių kreipiasi į „Žalgirį“, kaip galėtų prisidėti ir ne tik finansiškai. Fkzalgiris.lt yra forma, kur galima pasiūlyti save „Žalgiriui“.
