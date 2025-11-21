Baciuška prologe Dubajuje pranoko Peterhanselį

Prologe R. Baciuška finišą pasiekė per 4 min. 52.5 sek. ir buvo greitesnis už S. Peterhanselį (5:00.2). Kadangi „Defender Dakar D7X-R“ automobiliai dar negavo oficialios FIA homologacijos, jie Dubajuje startuoja ne oficialioje „Stock“ įskaitoje, o „EXP“ kategorijoje.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Oficialiai „Stock“ kategorijoje prologą laimėjo katarietis Abdulla Al-Rabbanas, nors jis su „Nissan Patrol“ buvo daugiau nei minute lėtesnis už R. Baciušką (6:12.3).
Absoliučioje automobilių įskaitoje R. Baciuškos laikas buvo 8-as. Greičiausiai važiavo „Ultimate“ klasės pilotas amerikietis Sethas Quintero su „Toyota Hilux“ (4:32.1).
Lyderių dešimtukas:
Motociklų klasėje greičiausias tarp lietuvių prologe buvo 13-ą vietą užėmęs Edvard Sokolovski (5:56.8). Prologą laimėjo lenkas Konradas Dabrowskis (4:56.5).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!