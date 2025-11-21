 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Baciuška prologe Dubajuje pranoko Peterhanselį

2025-11-21 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 21:25

Penktadienį Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) prasidėjo „Dubai International Baja“ ralis, kuriame jau galma išvysti naujuosius „Defender Dakar D7X-R“ automobilius, vairuojamus Roko Baciuškos ir legendinio prancūzo Stephane‘o Peterhanselio.

Rokas Baciuška | Instagram.com nuotr

Penktadienį Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) prasidėjo „Dubai International Baja" ralis, kuriame jau galma išvysti naujuosius „Defender Dakar D7X-R" automobilius, vairuojamus Roko Baciuškos ir legendinio prancūzo Stephane'o Peterhanselio.

0

Prologe R. Baciuška finišą pasiekė per 4 min. 52.5 sek. ir buvo greitesnis už S. Peterhanselį (5:00.2). Kadangi „Defender Dakar D7X-R“ automobiliai dar negavo oficialios FIA homologacijos, jie Dubajuje startuoja ne oficialioje „Stock“ įskaitoje, o „EXP“ kategorijoje.

Oficialiai „Stock“ kategorijoje prologą laimėjo katarietis Abdulla Al-Rabbanas, nors jis su „Nissan Patrol“ buvo daugiau nei minute lėtesnis už R. Baciušką (6:12.3).

Absoliučioje automobilių įskaitoje R. Baciuškos laikas buvo 8-as. Greičiausiai važiavo „Ultimate“ klasės pilotas amerikietis Sethas Quintero su „Toyota Hilux“ (4:32.1).

Lyderių dešimtukas:

Motociklų klasėje greičiausias tarp lietuvių prologe buvo 13-ą vietą užėmęs Edvard Sokolovski (5:56.8). Prologą laimėjo lenkas Konradas Dabrowskis (4:56.5).

