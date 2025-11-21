 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Tubutis vedė „Arka“ į pergalę

2025-11-21 21:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 21:03

Pergalę Lenkijos čempionate iškovojo Einaro Tubučio atstovaujama Gdynės „Arka“ (6/2) komanda, kuri išvykoje 89:66 (22:25, 28:7, 22:18, 17:16) nugalėjo Glivicių GTK (2/6) ekipą.

E.Tubutis žaidė naudingai

0

Lietuvis per 27 minutes pelnė 8 taškus (3/5 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį pažeidė taisykles ir surinko 18 naudingumo balų.

Nugalėtojams Krešimiras Ljubicičius pelnė 18 taškų (12/13 baud.), pralaimėjusiems Kacperas Gordonas surinko 14 (4/8 trit.).

