Tubutis vedė „Arka“ į pergalę

Lietuvis per 27 minutes pelnė 8 taškus (3/5 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį pažeidė taisykles ir surinko 18 naudingumo balų.
Nugalėtojams Krešimiras Ljubicičius pelnė 18 taškų (12/13 baud.), pralaimėjusiems Kacperas Gordonas surinko 14 (4/8 trit.).
