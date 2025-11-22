Eurolygos turo MVP – „Žalgirį“ terorizavęs Th.Maledonas, S.Francisco – šalia

Kauniečius skriaudęs Theo Maledonas per 22 minutes surinko 25 taškus (11/11 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus, 7 išprovokuotas pražangas ir 34 naudingumo balus. Tai – turo MVP vertas pasirodymas.
Karjeros rungtynes Madride žaidęs Sylvainas Francisco pelnė 33 taškus (7/9 trit.), atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 37 naudingumo balus, bet jo komanda pralaimėjo. Jo pasirodymas ture – trečias geriausias.
Dar vienas įspūdingas rungtynes sužaidęs, bet pralaimėjęs – Paryžiaus „Paris“ gynėjas Justinas Robinsonas. Pirėjuje jis suvertė 35 taškus (7/10 trit.) ir mačą baigė su 39 naudingumo balais.
Ketvirtoje vietoje – Atėnų „Panathinaikos“ lyderis Kendricas Nunnas su 26 naudingumo balais, tiek pat surinko ir Belgrado „Partizan“ snaiperis Sterlingas Brownas.
