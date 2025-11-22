 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo MVP – „Žalgirį“ terorizavęs Th.Maledonas, S.Francisco – šalia

2025-11-22 11:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 11:45

Fantastiškas Madrido „Real“ ir Kauno „Žalgirio“ susitikimas Eurolygoje pažymėtas ir 12-to turo MVP apdovanojimu.

Th.Maledonas ir S.Francisco Madride rengė įspūdingus pasirodymus (Scanpix nuotr.)

Fantastiškas Madrido „Real“ ir Kauno „Žalgirio“ susitikimas Eurolygoje pažymėtas ir 12-to turo MVP apdovanojimu.

0

Kauniečius skriaudęs Theo Maledonas per 22 minutes surinko 25 taškus (11/11 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus, 7 išprovokuotas pražangas ir 34 naudingumo balus. Tai – turo MVP vertas pasirodymas.

Karjeros rungtynes Madride žaidęs Sylvainas Francisco pelnė 33 taškus (7/9 trit.), atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 37 naudingumo balus, bet jo komanda pralaimėjo. Jo pasirodymas ture – trečias geriausias.

Dar vienas įspūdingas rungtynes sužaidęs, bet pralaimėjęs – Paryžiaus „Paris“ gynėjas Justinas Robinsonas. Pirėjuje jis suvertė 35 taškus (7/10 trit.) ir mačą baigė su 39 naudingumo balais.

Ketvirtoje vietoje – Atėnų „Panathinaikos“ lyderis Kendricas Nunnas su 26 naudingumo balais, tiek pat surinko ir Belgrado „Partizan“ snaiperis Sterlingas Brownas.

