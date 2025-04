Šis bulvinių blynų receptas nukels atgal į vaikystę: tokius kepdavo močiutė

Žinoma, blynų masę paruošite per kelias minutes, jei turite bulvių tarkavimo mašiną, tačiau jei tokios neturite naudokite pačią smulkiausią tarką, skirtą sutarkuoti daržoves iki piure masės. Skanaus!!!“ – rašo tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.

Reikės:

6 vidutinio dydžio bulvių;

1 kiaušinio;

1 vidutinio dydžio svogūno;

2/3 arb. š. druskos;

1/3 arb. š. juodųjų pipirų;

1 arb. š. citrinos sulčių (nebūtina);

saulėgrąžų aliejaus kepimui.

Svogūną nulupame, supjaustome nedideliais kubeliais. Bulves nulupame, sutarkuojame bulvine tarka (arba tarkavimo mašina). Gautą bulvių masę nukošiame per sietelį, tada sudedame į didesnį indą, įmušame kiaušinį, sudedame svogūną, įpilame citrinos sulčių (jei naudojate), pagardiname druska, pipirais ir išmaišome.

Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitiname pora šaukštų aliejaus. Dedame po 1 val. š. bulvių masės ir kepame blynus iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus, iškepusius dedame į lėkštę. Taip iškepame visus blynus ir skanaujame.

Blynus patiekite su grietine, dar galite užbarstyti bulvių prieskoniais. Blynai skanūs ir šalti.