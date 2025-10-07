Jautri diena Stasio Povilaičio gerbėjams: klastinga liga atėmė gyvybę, tačiau jo atminimas gyvas iki šiol

Išskirtinė asmenybė, visuomet elegantiškas ir pasitempęs, tikras scenos džentelmenas – tokį Stasį Povilaitį prisimena jo bičiuliai ir gerbėjai, vadinę dainininką lietuviškuoju Franku Sinatra.
Pralaimėjo kovą su klastinga liga
2012 metais Stasys Povilaitis patyrė pirmąsias rimtesnes sveikatos problemas. Paskutinius trejus metus S. Povilaitis praleido daugiausia atsiribojęs nuo scenos.
Paskutinis S. Povilaičio viešas pasirodymas – 2015 m. liepos 6 d., kai jis drauge su Algirdu Kaušpėdu bei kitais atliko tautišką giesmę ant Palangos tilto akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
S. Povilaitis mirė 2015 m. spalio 6-osios ryte, vėliau buvo patvirtinta, kad mirties priežastis – plaučių vėžys, kuriuo dainininkas, įtariama, sirgo trejus metus. S. Povilaičio valia, urna su kremuotais palaikais palaidota Palangos miesto kapinėse.
Maestro nuopelnai
Muzikantas yra sulaukęs daugybės įvertinimų ir pelnęs prestižinių apdovanojimų – ne vieną už nuopelnus lietuviškai muzikai. 1967 m. Stasys Povilaitis tapo Baltijos šalių konkurso „Liepajas Dzintars“ laureatu, , 1991 m. pelnė Antano Šabaniausko premiją, 1997 m. buvo apdovanotas „Bravo“ statulėle už nuopelnus muzikai, 1997 m. atlikėjui buvo įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas, 2007 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija, o 2013 m. Stasys Povilaitis buvo apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ ir pelnė „M.A.M.A“ premiją už gyvenimo nuopelnus.
Prisiminė neeilines istorijas apie muzikantą
Tokį, visada kupiną humoro, linksmą bei pozityvų jį atsimena ir vaikystės draugai. Štai nuo mažumės Stasį Povilaitį pažinojęs Saulius Žulkus pasakoja apie pirmąjį maestro nuotykį bei pirmąją pažintį su Palanga.
„Jam buvo 12 metų ir jis susirašinėjo su mergaite iš Palangos. O jis gyveno Kaune tada. Ir susibarė su mama, ir atvažiavo į Palangą. Kaip jis atvyko neaišku pas tą mergaitę. Ir nakvojo pas ją sandeliuke. Ji atnešdavo jam valgyt. Visokiu buterbrodų“, – atviravo anksčiau Stasio Povilaičio draugas Saulius Žulkus.
Saulius atsimenė ir kada maestro pirmą kartą viešai uždainavo. Pirmasis kūrinys buvo kažkuri Frenko Sinatros daina. Tuo metu Stasiui Povilaičiui buvo dešimt metų ir jis dažnai lankydavosi pas savo mamą, kuri dirbo virėja populiariame Kauno restorane Metropolis.
„Orkestras kaip tik repetavo naują programą ir nebuvo kam pakalbėti. Tai direktoriui pasakė yra toks mažas berniukas, kuris moka dainuoti. Tai pakvietė į salę ir buvo didžiulis pasisekimas“, – prisiminė Stasio Povilaičio draugas Saulius Žulkus.
Ir taip palaipsniui, žingsnis po žingsnio, daina po dainos Stasys Povilaitis tapo tikra Lietuvos žvaigžde. Kildamas susipažino ir su kitais, anksčiau bei dabar puikiai visiems žinomais šalies atlikėjais. Šie maestro gražių žodžių negaili.
„Jis niekada neapkalbinėdavo, niekada neužsiminėdavo kažkiom ten intrigom, aferom. Jis buvo toliau nuo šito. Niekada aš iš Stasio nesu girdėjęs apkalbant kokis jaunesnius kolegas ar kažką“, – sakė dainininkas Edmundas Kučinskas.
