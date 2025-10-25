Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Barcelona“ užtikrintai nugalėjo „Rio Breogan“ Ispanijoje

2025-10-25 22:06
2025-10-25 22:06

Ispanijos lygoje pergalę įsirašė Barselonos „Barcelona“ (2/2), kuri savų sirgalių akivaizdoje 100:85 (28:18, 16:23, 28:26, 28:18) nugalėjo Lugo „Rio Breogan“ (1/3).

W.Clyburnas pelnė 21 tašką

Katalonams 21 tašką pelnė Willas Clyburnas, 14 – Joelis Parra, 13 – Mylesas Cale'as, 11 – Youssoupha Fallas, 10 – Kevinas Punteris.

0

Katalonams 21 tašką pelnė Willas Clyburnas, 14 – Joelis Parra, 13 – Mylesas Cale‘as, 11 – Youssoupha Fallas, 10 – Kevinas Punteris.

„Rio Breogan“ 15 taškų įmetė Francis Alonso, 15 – Danko Brankovičius, 12 – Keandre‘as Cookas, 11 – Dewayne‘as Russellas.

Artimiausią Eurolygos mačą „Barcelona“ žais namie su Milano „EA7 Emporio Armani“.

