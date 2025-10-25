Motiejūnas produktyvumu prisidėjo prie „Crvena Zvezda“ pergalės Adrijos lygoje

Lietuvis per 10 minučių pelnė 7 taškus (3/4 dvit., 0/1 trit. 1/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, tiek pat perėmė, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, provokavo 4 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 12 naudingumo balų.
„Crvena Zvezda“ ekipai 18 taškų įmetė Stefanas Miljenovičius, po 11 – Codi Milleris-McIntyre‘as ir Semi Ojeleye.
Pralaimėjusiems po 12 taškų rinko Marko Vukčevičius ir Vukas Radojičičius.
Eurolygoje artimiausią mačą „Crvena Zvezda“ žais su Vilerbano ASVEL.
