TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Motiejūnas produktyvumu prisidėjo prie „Crvena Zvezda“ pergalės Adrijos lygoje

2025-10-25 23:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 23:24

Adrijos lygoje Belgrado „Crvena Zvezda“ (2/1) komanda su Donatu Motiejūnu namie 94:73 (23:18, 28:14, 26:21, 17:19) sutriuškino to paties miesto „Mega“ (1/3).

D.Motiejūnas žaidė neilgai

Lietuvis per 10 minučių pelnė 7 taškus (3/4 dvit., 0/1 trit. 1/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, tiek pat perėmė, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, provokavo 4 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 12 naudingumo balų.

0

Lietuvis per 10 minučių pelnė 7 taškus (3/4 dvit., 0/1 trit. 1/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, tiek pat perėmė, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, provokavo 4 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 12 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Crvena Zvezda“ ekipai 18 taškų įmetė Stefanas Miljenovičius, po 11 – Codi Milleris-McIntyre‘as ir Semi Ojeleye.

Pralaimėjusiems po 12 taškų rinko Marko Vukčevičius ir Vukas Radojičičius.

Eurolygoje artimiausią mačą „Crvena Zvezda“ žais su Vilerbano ASVEL.

