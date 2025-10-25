Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Giedraičio indėlis kuklus, tačiau „La Laguna“ užtikrintai įveikė „Unicaja“

2025-10-25 23:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 23:00

Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ (4/0) Ispanijos čempionate namie 95:79 (24:20, 23:16, 28:19, 20:24) įveikė Malagos „Unicaja“ klubą (2/2).

R.Giedraitis pelnė 6 taškus (FIBA nuotr.)

R.Giedraitis per 14 minučių pelnė 6 taškus (2/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą prasižengė ir rinko 6 naudingumo balus.

0

R.Giedraitis per 14 minučių pelnė 6 taškus (2/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą prasižengė ir rinko 6 naudingumo balus.

Nugalėtojams 19 taškų įmetė Marcelinho Huertas, 15 – Giorgi Shermadini (8 atk. kam.), pralaimėjusiems „Unicaja“ 18 taškų pridėjo Aleksanderis Balcerowskis, 11 – Tysonas Perezas (12 atk. kam.).

