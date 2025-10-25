Giedraičio indėlis kuklus, tačiau „La Laguna“ užtikrintai įveikė „Unicaja“

R.Giedraitis per 14 minučių pelnė 6 taškus (2/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą prasižengė ir rinko 6 naudingumo balus.
Nugalėtojams 19 taškų įmetė Marcelinho Huertas, 15 – Giorgi Shermadini (8 atk. kam.), pralaimėjusiems „Unicaja“ 18 taškų pridėjo Aleksanderis Balcerowskis, 11 – Tysonas Perezas (12 atk. kam.).
