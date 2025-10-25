Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo vėl pasižymėjo, „Al Nassr“ stiprina lyderystę Saudo Arabijoje

2025-10-25 23:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 23:26

Saudo Arabijoje toliau sėkmingą sezono startą tęsia Cristiano Ronaldo ir „Al Nassr“ klubas.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Saudo Arabijoje toliau sėkmingą sezono startą tęsia Cristiano Ronaldo ir „Al Nassr“ klubas.

REKLAMA
0

„Al Nassr“ laimėjo šeštas rungtynes iš eilės 2:0 nugalėdami „Al Hazem“ klubą. Nė taško dar nepraradę „Al Nassr“ atstovai išlieka vienvaldžiais lygios lyderiais.

Dar vieną įvartį šiose rungtynėse pelnė Cristiano Ronaldo. Portugalas pasižymėjo ketvirtose Saudo Arabijos lygos rungtynėse iš eilės, pasiuntęs kamuolį į vartus greitos atakos metu.

Iš viso šiame sezone C. Ronaldo jau pelnė 6 įvarčius. 9 savo sąskaitoje turi jo tautietis Joao Felixas, kuris įvarčiu pasižymėjo ir šiame susitikime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų