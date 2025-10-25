Cristiano Ronaldo vėl pasižymėjo, „Al Nassr“ stiprina lyderystę Saudo Arabijoje

„Al Nassr“ laimėjo šeštas rungtynes iš eilės 2:0 nugalėdami „Al Hazem“ klubą. Nė taško dar nepraradę „Al Nassr“ atstovai išlieka vienvaldžiais lygios lyderiais.
Dar vieną įvartį šiose rungtynėse pelnė Cristiano Ronaldo. Portugalas pasižymėjo ketvirtose Saudo Arabijos lygos rungtynėse iš eilės, pasiuntęs kamuolį į vartus greitos atakos metu.
Iš viso šiame sezone C. Ronaldo jau pelnė 6 įvarčius. 9 savo sąskaitoje turi jo tautietis Joao Felixas, kuris įvarčiu pasižymėjo ir šiame susitikime.
