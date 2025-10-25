Kalendorius
Neįtikėtina: Ludovitas Kleinas „UFC 321“ turnyre triumfavo net ir susilaužęs koją

2025-10-25 22:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 22:38

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre neįtikėtiną pergalę pasiekė slovakas Ludovitas Kleinas (24-5-1). Koją susilaužęs sportininkas po 3 raundų daugumos teisėjų sprendimu (29:28, 28:27, 28:28) įveikė lenką Mateuszą Rebeckį (20-4).

Ludovitas Kleinas | „Stop“ kadras

Pirmame ir antrame raunduose L. Kleino persvara nekėlė abejonių. Jis sumaitojo varžovo veidą, o M. Rebeckis išliejo daug kraujo. Visgi, trečiajame raunde vaizdas pasikeitė. Tuomet L. Kleinas susižeidė koją. M. Rebeckis bandė pribaigti slovaką ir per trečiąjį raundą atliko net 70 tikslių smūgių. Visgi, L. Kleinas išgyveno iki finalinės sirenos, o daugelis teisėjų nusprendė, kad jam užteko po pirmų 2 raundų susikrautos persvaros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiant kovos nugalėtoją, L. Kleinas net negalėjo atsistoti, tad teisėjas į viršų slovako ranką pakėlė, kai šis sėdėjo ant kėdės.

L. Kleinas po kovos, duodamas interviu, pareiškė, kad jam lūžo čiurna. Slovakas iš narvo buvo išvežtas tiesiai į ligoninę.

Pavydėtinas L. Kleino ryžtas sužavėjo ir Dustiną Poirier. UFC legenda negailėjo slovakui gražių žodžių.

