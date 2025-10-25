Neįtikėtina: Ludovitas Kleinas „UFC 321“ turnyre triumfavo net ir susilaužęs koją

Pirmame ir antrame raunduose L. Kleino persvara nekėlė abejonių. Jis sumaitojo varžovo veidą, o M. Rebeckis išliejo daug kraujo. Visgi, trečiajame raunde vaizdas pasikeitė. Tuomet L. Kleinas susižeidė koją. M. Rebeckis bandė pribaigti slovaką ir per trečiąjį raundą atliko net 70 tikslių smūgių. Visgi, L. Kleinas išgyveno iki finalinės sirenos, o daugelis teisėjų nusprendė, kad jam užteko po pirmų 2 raundų susikrautos persvaros.
Skelbiant kovos nugalėtoją, L. Kleinas net negalėjo atsistoti, tad teisėjas į viršų slovako ranką pakėlė, kai šis sėdėjo ant kėdės.
L. Kleinas po kovos, duodamas interviu, pareiškė, kad jam lūžo čiurna. Slovakas iš narvo buvo išvežtas tiesiai į ligoninę.
Pavydėtinas L. Kleino ryžtas sužavėjo ir Dustiną Poirier. UFC legenda negailėjo slovakui gražių žodžių.
Klein is slick!— The Diamond (@DustinPoirier) October 25, 2025
