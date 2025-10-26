Suomijoje – įsimintinas Armalio debiutas, Šveicarijoje – Ignatavičiaus įvartis

MANTAS ARMALIS 🔥— Ilves Hockey (@ilveshockey) October 25, 2025
✅ Ensimmäinen peli Ilveksessä
✅ Ensimmäinen voitto Ilveksessä#Ilves #Liiga pic.twitter.com/f1d0k3lxVb
„Ilves“ (21 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 12-ą vietą.
Šveicarijos stipriausioje lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ ekipa savo arenoje net 6:0 sutriuškino „EHC Biel-Bienne“. Lietuvis žaidė 11 min. 17 sek., įmušė įvartį vieninteliu savo smūgiu į vartus bei gavo 2 baudos min.
„Servette“ (33 tšk.) užima 6-ą poziciją tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Norvegijos lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 1:0 palaužė Stavangerio „Oilers“ pasipriešinimą. Lietuvis per 15 min. 57 sek. ant ledo nepasižymėjo.
„Sparta“ (20 tšk.) žengia 6-a tarp 10-ies komandų.
Baltijos lygoje (OHL) Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) komanda svečiuose 4:2 įveikė Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija). Lietuvis pelnė įvartį ir 3 kartus atakavo vartus.
„HK Liepaja“ (20 tšk.) užima 3-ią vietą, Elektrėnų „Energija“ (5) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) yra paskutinė – 9-a.
Alpių lygoje „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) su Arturu Seniutu savo arenoje 4:5 pralaimėjo prieš „EK Die Zeller Eisbaren“ (Austrija). Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„KHL Sisak“ (Kroatija) sulaukė Marijaus Dumčiaus sugrįžimo ir savų fanų akivaizdoje po baudinių serijos 5:4 nugalėjo „Rittner Buam SkyAlps“ (Italija). Lietuvis nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (23 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) lieka paskutinė – 13-a.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda namuose po pratęsimo 3:2 nugalėjo Helsinkio „Jokerit“. Lietuvis rungtyniavo puikiai – buvo nekeičiamas ir atrėmė 35 iš 37 varžovų smūgių į vartus.
„Pyry“ (13 tšk.) po trečios pergalės paeiliui pakilo į 8-ą vietą tarp 10 komandų.
Norvegijos antroje lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa savo arenoje 2:3 pralaimėjo prieš Kongsvingerio komandą. Lietuvis žaidė 19 min. 21 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, kartą smūgiavo į vartus bei laimėjo 66,7 proc. ritulio išmetimų.
„Comet“ (7 tšk.) nukrito į paskutinę – 8-ą – vietą. „Gruner“ (15) su Dominyku Bogdziuliu rikiuojasi 3-ia.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „EHC Kloten“ komanda, kurios garbę gina Dovydas Norus, išvykoje 1:4 nusileido „SCL Young Tigers“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (32 tšk.) su Danieliumi Čečekovu ir Titu Krakausku užima 4-ą vietą, Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ (21) komanda – 10-ą, „EHC Kloten“ (21) – 11-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (18) su Tadu Šližiu yra paskutinė – 13-a.
