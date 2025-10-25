Watsonas svariai prisidėjo prie ASVEL pergalės prieš laukiančią dvikovą su „Žalgiriu“

ASVEL 18 taškų pelnė Jonavoje žaidę Glynnas Watsonas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 14 – Melvinas Ajinca ir Bastienas Vautier (9 atk. kam.), 11 – Mbaye Ndiaye.
Nantero ekipai 17 taškų įmetė Donta Scottas, po 11 – Jeremy Senglinas ir Benjaminas Sene‘as.
ASVEL kitą savaitę keliaus pas Belgrado „Crvena Zvezda“, o po to – pas Kauno „Žalgirį“.
