TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Watsonas svariai prisidėjo prie ASVEL pergalės prieš laukiančią dvikovą su „Žalgiriu“

2025-10-25 23:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 23:47

Prancūzijos čempionate Vilerbano ASVEL (4/1) išvykoje 76:73 (12:19, 23:24, 27:14, 14:16) palaužė Nantero 92 klubą (3/2).

G.Watsonas pelnė 18 taškų

0

ASVEL 18 taškų pelnė Jonavoje žaidę Glynnas Watsonas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 14 – Melvinas Ajinca ir Bastienas Vautier (9 atk. kam.), 11 – Mbaye Ndiaye.

Nantero ekipai 17 taškų įmetė Donta Scottas, po 11 – Jeremy Senglinas ir Benjaminas Sene‘as.

ASVEL kitą savaitę keliaus pas Belgrado „Crvena Zvezda“, o po to – pas Kauno „Žalgirį“.

