TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ patyrė ketvirtą pralaimėjimą iš eilės – rezultatyviose rungtynėse nusileista „Brentford“

2025-10-26 00:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 00:09

Anglijos „Premier“ lygoje tęsiasi nesėkminga „Liverpool“ atkarpa.

Virgilas van Dijkas | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier" lygoje tęsiasi nesėkminga „Liverpool" atkarpa.

0

Anglijos čempionai ir vėl liko be taškų šeštadienio rungtynėse. Jie išvykoje 2:3 nusileido „Brentford“ komandai.

„Brentford“ klubas savo pirmąjį įvartį pelnė jau 5-ąją minutę. Po toli įmesto užribio netoli vartų buvęs Dango Ouattara krisdamas nepaliko šansų varžovų vartininkui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinę kėlinio minutę „Brentford“ surengė greitą ataką, kurioje vienas prieš vartininką buvo išvestas Kevinas Schade. Vokietis neklydo ir padvigubino savo ekipos pranašumą.

„Liverpool“ sušvelninti rezultatą progą gavo po užsitęsusio pridėto laiko. Nors teisėjas pridėjo tris minutes, jau penktąją pridėto laiko minutę Milosas Kerkezas atsidūrė prie pat vartų ir patogiai jam atskriejusį kamuolį jis pasiuntė į vartų tinklą.

Per pertrauką įvyko retai matoma situacija. Teisėjas Simonas Hooperis nebegalėjo tęsti rungtynių ir jį pakeitė 4-asis teisėjas. Dėl to, kelioms minutėms buvo atidėta antrojo kėlinio pradžia.

Teisėjas netrukus dar kartą atsidūrė visų žiūrovų dėmesio centre, kai po ilgos VAR peržiūros nuspręsta, jog bus skirtas 11 m. baudinys į „Liverpool“ vartus. Nors Virgilas van Dijkas pataikė į koją varžovui, kai šis jau palikinėjo baudos aikštelę, bet užfiksuota, jog pražanga atlikti ant linijos.

Baudinį sėkmingai realizavo Igoris Thiago. Vėliau „Brentford“ ilgai sėkmingai gynėsi, bet rungtynių pabaigoje varžovams pavyko priartėti.

Mohamedas Salah puikiai susitvarkė su kamuoliu baudos aikštelėje ir dešine koja pasiuntė kamuolį po virpstu, sugrąžinant intrigą šiose rungtynėse, bet daugiau nieko svečiai sukurti nebesugebėjo.

Tai buvo ketvirtasis iš eilės „Liverpool“ pralaimėjimas po prieš tai buvusios penkių pergalių serijos.

