TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Dortmundo „Borussia“ dramatiškai išplėšė pergalę prieš „Koln“

2025-10-25 21:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 21:57

Vokietijoje dramatišką pergalę šventė Dortmundo „Borussia“.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijoje dramatišką pergalę šventė Dortmundo „Borussia“.

0

8-ojo turo rungtynėse „Borussia“ tik pačioje susitikimo pabaigoje 1:0 nugalėjo „Koln“ klubą.

Nors visų rungtynių metu „Borrusia“ dominavo aikštėje ir atliko net 27 smūgius bei kėlė 17 kampinių, įvarčiu virto tik paskutinis jų bandymas. Šeštąją pridėto laiko minutę pergalę savo klubui išplėšė Maximilianas Beieris.

Po pergalės „Borussia“ išsilaikė trečioje „Bundesliga“ pozicijoje. Nuo lygos lyderių juos skiria 7 taškai.

