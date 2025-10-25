Dortmundo „Borussia“ dramatiškai išplėšė pergalę prieš „Koln“

8-ojo turo rungtynėse „Borussia“ tik pačioje susitikimo pabaigoje 1:0 nugalėjo „Koln“ klubą.
Nors visų rungtynių metu „Borrusia“ dominavo aikštėje ir atliko net 27 smūgius bei kėlė 17 kampinių, įvarčiu virto tik paskutinis jų bandymas. Šeštąją pridėto laiko minutę pergalę savo klubui išplėšė Maximilianas Beieris.
Po pergalės „Borussia“ išsilaikė trečioje „Bundesliga“ pozicijoje. Nuo lygos lyderių juos skiria 7 taškai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!