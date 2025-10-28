Kulbokos 12 taškų neišgelbėjo „Aris“ nuo pralaimėjimo

Lietuvis per 23 minutes pelnė 12 taškų (3/3 dvit., 2/6 trit.), atkovojo 3 kamuolius, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 12 naudingumo balų.
„Aris“ 18 taškų rinko Bryce‘as Jonesas, „Hapoel“ tiek pat pelnė trys žaidėjai – Khadeenas Carringtonas (4/6 trit.), Jaredas Harperis (9 rez. perd.) ir Justinas Smithas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!