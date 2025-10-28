Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Kulbokos 12 taškų neišgelbėjo „Aris“ nuo pralaimėjimo

2025-10-28 23:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 23:35

Arnoldas Kulboka ir Salonikų „Aris“ (2/3) gavo skaudžią pamoką Europos taurėje, kur išvykoje 76:103 (21:23, 27:27, 20:31, 8:22) buvo sutriuškinti Jeruzalės „Hapoel“ (3/2) klubo.

A.Kulboka pelnė 12 taškų

Arnoldas Kulboka ir Salonikų „Aris" (2/3) gavo skaudžią pamoką Europos taurėje, kur išvykoje 76:103 (21:23, 27:27, 20:31, 8:22) buvo sutriuškinti Jeruzalės „Hapoel" (3/2) klubo.

0

Lietuvis per 23 minutes pelnė 12 taškų (3/3 dvit., 2/6 trit.), atkovojo 3 kamuolius, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 12 naudingumo balų.

„Aris“ 18 taškų rinko Bryce‘as Jonesas, „Hapoel“ tiek pat pelnė trys žaidėjai – Khadeenas Carringtonas (4/6 trit.), Jaredas Harperis (9 rez. perd.) ir Justinas Smithas.

