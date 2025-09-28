Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Moldovos prezidentė ragina piliečius rinktis atsakingai: „Neleiskime vagiams ir išdavikams parduoti savo ateities“

2025-09-28 13:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 13:22

Moldovos prezidentė Maja Sandu paragino gyventojus sekmadienį vykstančiuose parlamento rinkimuose balsuoti už proeuropietišką šalies kursą. 

Maja Sandu (nuotr. Elta)

Moldovos prezidentė Maja Sandu paragino gyventojus sekmadienį vykstančiuose parlamento rinkimuose balsuoti už proeuropietišką šalies kursą. 

4

Moldova, mūsų miela tėvynė, yra pavojuje ir jai reikia kiekvieno jūsų paramos, – sakė M. Sandu sostinėje Kišiniove. – Jūs galite ją šiandien išgelbėti, atiduodami savo balsą“. Prezidentė paragino rinkėjus neparduoti savo balsų. Ji ne kartą įspėjo dėl Maskvos kišimosi į rinkimus.

„Neleiskime vagiams ir išdavikams parduoti savo ateities“, – pabrėžė M. Sandu, turėdama omenyje prorusiškas jėgas, kurios tikisi padidinti savo mandatų skaičių parlamente. Ji pati teigė atidavusi balsą už parlamentą, su kuriuo būtų galima toliau kurti europietišką Moldovą.

Provakarietiška M. Sandu „Veiksmo ir solidarumo“ partija (PAS) dėl didelio nepasitenkinimo skurdžioje žemės ūkio šalyje gali parasti savo absoliučią daugumą, o tai ateityje gali apsunkinti reformas, reikalingas kelyje į ES. M. Sandu tradiciškai pasikliauja didele moldavų diaspora ES, kuri ir praeityje padėjo jai užsitikrinti daugumą. Ir Moldovoje aktyvistai rinkimų dieną dalijo ES reklaminę  medžiagą už geresnį gyvenimą.

Maskva tuo tarpu kaltina Moldovos vyriausybę manipuliuojant rinkimus – esą Rusijoje, kur balsavimo teisę turi 250 tūkst. moldavų, atidarytos tik dvi rinkimų apylinkės, o Europoje jų – šimtai. Per ankstesnius rinkimus moldavai Rusijoje skundėsi, kad negalėjo atiduoti savo balso, nes nebuvo pakankamai laiko arba balsavimo biuletenių.

Moldova turi 2,4  mln. gyventojų. Balsuoti rinkimuose raginami ir šimtai tūkstančių moldavų, gyvenančių užsienyje.

Rinkimų punktai šalyje duris užvers 21.00 val. Lietuvos laiku. Patikimų rezultatų tikimasi tik naktį į pirmadienį.

