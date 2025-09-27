Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Moldovos prezidentė įspėja dėl Rusijos veiksmų

2025-09-27 10:40 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 10:40

Proeuropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu įspėja dėl Rusijos intensyvaus kišimosi į sekmadienį vyksiančius Moldovos parlamento rinkimus.

Moldovos prezidentė Maia Sandu (EPA-ELTA nuotr.) (nuotr. Elta)

Proeuropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu įspėja dėl Rusijos intensyvaus kišimosi į sekmadienį vyksiančius Moldovos parlamento rinkimus.

REKLAMA
0

Šeštadienį paskelbtame interviu M. Sandu Vokietijos transliuotojui ZDF sakė, kad šalies teritorinis vientisumas ir nepriklausomybė yra pavojuje.

Jie teigė, kad Maskva daro milžinišką spaudimą kišdamasi į rinkimus, išleidžia „šimtus milijonų eurų“ finansuodama politines partijas, papirkinėdama rinkėjus ir ruošdama jaunus žmones destabilizuoti padėtį šalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie 2,4 mln. gyventojų turinti Moldova nuo 2022 metų yra kandidatė įstoti į Europos Sąjungą, o sekmadienį šalyje vyks parlamento rinkimai.

REKLAMA
REKLAMA

Naujausios visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad M. Sandu „Veiksmo ir solidarumo“ partija (PAS), kurią aktyviai remia Europos Sąjunga, gali išlikti didžiausia parlamente, bet nebūtinai būti daugumoje viena. Manoma, kad su Rusija siejamos partijos taip pat gerai pasirodys rinkimuose.

REKLAMA

Penktadienį M. Sandu teigė, kad tai bus patys svarbiausi rinkimai šiuolaikinėje Moldovos istorijoje.

„Jų baigtis nulems, ar mes įtvirtinsime savo demokratiją ir įstosime į ES, ar Rusija mus nusitemps atgal į pilkąją zoną, paversdama mus regionine rizika. Moldovos ateitį turi spręsti moldavai, o ne Maskva“, – ji rašė socialiniame tinkle „X“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų