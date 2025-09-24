Artėjantys Moldovos parlamento rinkimai tapo Rusijos dezinformacijos kampanijos taikiniu

Sekmadienio rinkimai laikomi itin svarbiais sprendžiant, ar apie 2,5 mln. gyventojų turinti valstybė, nuo 2022 metų turinti Europos Sąjungos (ES) kandidatės statusą, stiprins ryšius su Bendrija, ar pasuks Maskvos link.
Iki šiol atliktos visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad prezidentės proeuropietiška partija, valdžioje esanti nuo 2021-ųjų, pirmauja, tačiau susiduria su rimtu opozicijos iššūkiu.
M. Sandu perspėjo apie precedento neturintį Kremliaus kišimąsi“, apkaltindamas jį „šimtų milijonų eurų skyrimu“ balsams pirkti ir dezinformacijos skleidimu Moldovoje.
Likus kelioms savaitėms iki rinkimų internete išplito dirbtinio intelekto (DI) sukurtas vaizdo įrašas, kuriame šaipomasi iš prezidentės.
Internetinė grupė „Antibot4Navalny“ nurodė, kad tai buvo tik vienas klaidinančio turinio tipų, kuriuos skleidžia Rusijos remiama dezinformacijos kampanija, žinoma kaip „Operation Overload“ arba „Matrioška“.
Prieš rinkimus taip pat ėmė sklisti informacija, skelbianti, esą M. Sandu serga šizofrenija ir kad jos valdoma partija klastoja rinkimus.
Socialiniame tinkle „Telegram“ rusų kalba platinami teiginiai, esą Europos lyderiai naudojasi Moldovos prezidente, siekdami įvesti diktatūrą šalyje ir pradėti karą šalyje, o tada mobilizuoti tautiečius, kad šie vyktų kovoti kaimyninėje Ukrainoje, kur jau daugiau nei trejus metus vyksta Rusijos plataus masto invazija.
„Kremliaus informacinio karo Rytų Europoje poligonas“
Keletas tyrimų atskleidė su Rusija susijusią dezinformacijos kampaniją.
„Antibot4Navalny“ pasidalino su naujienų agentūra AFP išsamiais įrodymais apie dezinformaciją, kurią skleidė Maskvai pavaldūs „Telegram“ kanalai, o vėliau ją socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „TikTok“ ir „X“, platino samdomi nuomonės formuotojai bei botai.
Kai kuriuose „X“ skelbtose įrašuose apsimetama užsienio žiniasklaidos organizacijomis, tokiomis kaip AFP ar BBC, ir, kaip manoma, tokiu būdu siekiama paveikti tarptautinę auditoriją, įskaitant daugiau nei milijoną užsienyje gyvenančių moldavų.
Tuo tarpu BBC šią savaitę paskelbė savo tyrimo išvadas apie Rusijos finansuojamą slaptą tinklą, kuris siekia sutrikdyti artėjančius rinkimus.
BBC nustatė, kad su pabėgusiu prorusišku politiku ir oligarchu Ilanu Shoru (Ilanu Šoru) susijęs tinklas, įtariama, mokėjo moldavams platinti prorusišką propagandą. Teigiama, kad dėl to buvo sukurti netikri įrašai, peržiūrėti milijonus kartų.
Anksčiau šį mėnesį Moldovos laikraštis „Ziarul de Garda“ atskleidė, kad su I. Shoru susijusi grupė per slaptas „Telegram“ grupes koordinavo veiksmus, susijusius su dezinformacijos apie ES sklaida „TikTok“ ir „Facebook“.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad rusakalbiai kuratoriai kelis mėnesius mokė asmenis internetu, o vėliau kai kurie iš jų buvo pasamdyti Maskvos kaip interneto troliai.
Tyrėjai mano, kad atskleisti duomenys yra tik smulki dalis platesnio Maskvos koordinuoto tinklo, nukreipto prieš Moldovą ir, galiausiai, Europą.
„Deja, Moldova tapo Kremliaus informacinio karo Rytų Europoje poligonu“, – pareiškė Rumunijos akademijos Bukarešte mokslininkas Nicolae Tibriganas.
„Europa – galutinis taikinys“
Ekspertai teigia, kad tokios Rusijos dezinformacijos kampanijos, nukreiptos prieš rinkimus – taip pat atskleistos kaimyninėje ES ir NATO narėje Rumunijoje per prezidento rinkimus pernai – galiausiai yra skirtos priartinti Moldovą prie Maskvos ir destabilizuoti ES.
„Tikslas yra ne tik manipuliuoti keliais balsais, bet ir sugriauti pasitikėjimą demokratiniu procesu“, – nurodė Oksfordo universiteto skaitmeninės diplomatijos profesorius Corneliu Bjola.
„Facebook“ ir „Instagram“ savininkės „Meta“ atstovas spaudai sakė, kad ši technologijų milžinė „toliau stebi situaciją“.
„Anksčiau nutraukėme didžiąją dalį šiose pranešimuose nurodytos neautentiškos veiklos“, – AFP atsiųstame elektroniniame laiške teigė atstovas.
„TikTok“ šios situacijos kol kas nekomentavo.
Analitikai mano, kad Rusija ir toliau vykdys panašias dezinformacijos kampanijas kitose Europos šalyse, jei jos priemonės Moldovoje pasiteisins.
„Europa, kurios priešakyje yra Rumunija, yra galutinis taikinys“, – teigė C. Bjola.
