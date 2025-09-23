Pasak rusų specialiųjų tarnybų, toks scenarijus buvo repetuojamas NATO pratybų Rumunijoje metu ir gali būti įgyvendintas po rugsėjo 28 d. Moldovoje vyksiančių parlamento rinkimų.
„Europos valdininkai bijo, kad Briuseliui ir Kišiniovui rengiantis grubiai suklastoti balsavimo rezultatus, privers nusivylusius Moldovos piliečius išeiti į gatves ginti savo teisių. Tuomet prezidento M. Sandu prašymu Europos valstybių ginkluotosios pajėgos turės priversti moldavus susitaikyti su diktatūra, prisidengiant eurodemokratijos vardu“, – skelbiama SVR.
Specialioji tarnyba teigia, kad šiuo metu NATO šalys koncentruoja pajėgas Rumunijoje, netoli Moldovos sienų. Be to, „siekiant įbauginti Padniestrę“ tariamai rengiamas „NATO desantas“ ir į Odesos sritį Ukrainoje. Tuo tarpu pirmoji karinių pareigūnų grupė iš Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos jau atvyko į Odesą, aiškinama SVR. Ten taip pat pridūrė, kad NATO pajėgų įvedimas į šalį gali įvykti vėliau, jei po rinkimų nebus reikalingas įsikišimas.
Anksčiau SVR pasakojo, kad NATO nusprendė panaudoti Moldovą, kaip „aljanso priekinę poziciją rytiniame flange“, kad respublikos teritorija taptų tinkama greitam savo pajėgų perkėlimui prie Rusijos sienų.
Pranešimas pasirodė po rusų agentūros sutriuškinimo Moldovoje
Anksčiau Moldovoje buvo sulaikyti 74 asmenys, įtariami rengiantis neramumus prieš parlamento rinkimus. Tyrimo duomenimis, sulaikytieji buvo mokomi Serbijoje Rusijos saugumo pajėgų. Parlamento rinkimai Moldovoje vyks rugsėjo 28 d. „Bloomberg“ šaltinių duomenimis, Rusija parengė planą, kaip į juos įsikišti, kad užkirstų kelią šalies įstojimui į ES. Moldovos prezidentė M. Sandu pavadino galimą prorusiškų jėgų pergalę artėjančiuose rinkimuose itin pavojinga. Jos teigimu, tokiu atveju Moldova gali tapti tramplinu Rusijos armijos invazijai į Ukrainos Odesos sritį.
Rusijos SVR pasižymi savo skambiais, niekuo neparemtais pareiškimais – dauguma jų nukreipti prieš NATO, Vakarų šalis ir siekia dezinformuoti visuomenę.
Štai keli pavyzdžiai, kas jau buvo skelbiama šiais metais:
2025 m. kovo mėn. – „Europa kovoja su Rusija pagal Goebbelso metodikas“
SVR paskelbė, kad ES/NATO veiksmus vertina kaip koordinuotą „informacinę kampaniją“ prieš Rusiją. Prilygino fašistinei J. Goebbelso retorikai.
2025 m. balandžio mėn. – „Eurofašizmas“ / Vakarų grėsmė
Išplatinta žinutė, kurioje SVR apibūdina „Eurofašizmą“ kaip bendrą priešininką ir kaltina Europos politikus įsitraukimu į veiklą prieš Rusiją.
2025 m. gegužės mėn. – SVR apkaltino, kad Europa/NATO kelia neramumus Serbijoje
SVR pranešė, kad ES ir „euroelitai“ siekia instrumentalizuoti protestus Serbijoje (vėliau vadino tai „serbiško Maidano galimybe“). Jokių įrodymų, kad ES rengė perversmą Serbijoje iki šiol nebuvo pateikta.
2025 m. birželis – „Didžiosios Britanijos įtaka Sakartvele“
SVR apkaltino Jungtinę Karalystę remiant opozicines organizacijas Sakartvele ir aiškino, kad Londonas mėgina paveikti Tbilisio vidaus politiką. Britų ir Sakartvelo žiniasklaida paneigė tiesioginį kišimąsi.
2025 m. birželis – „Ukraina ir Europa ruošia provokacijas prieš Rusiją“
SVR paskelbė informaciją apie tariamas brito-ukrainietiškas diversijas bei provokacijas.
2025 m. liepos mėn. – „NATO paverčia Moldovą kariniu taranu“
SVR tuomet jau pradėjo vystyti dezinformacinę liniją apie tariamus NATO interesus Moldovoje. NATO tariamai „paverčia“ Moldovą nauju kariniu forpostu prieš Rusiją ir kad Aljansas ruošia veiksmus artimoje regione. Ši dezinformacija aiškiai skirta gąsdinti vietos gyventojus tariama karo su Rusija neišvengiamybe.
2025 m. rugpjūtis — „Europos Komisija siekia valdžios pakeitimo Vengrijoje“
SVR paskelbė, kad ES institucijos imasi veiksmų, nukreiptų į Vengrijos politinę sistemą, remiant opoziciją ir NVO.
Jokių slaptų ES planų Vengrijai aptikta nebuvo, tik standartinis demokratinių jėgų šalyje palaikymas ir dabartinės valdžios kritika, kai ši imasi vystyti prorusišką politiką.
2025 m. rugsėjis – „Revanšistinė Vokietija“
SVR nepatiko Vokietijos politikų elgesys Antrojo pasaulinio karo 80-mečio kontekste, ypač kritika Rusija dėl Ukrainos puolimo. Rusijos žvalgyba išplatino pranešimą, kad kai kurie Vakarų politikai svajoja apie revanšą. Vėlgi, kažkokių to įrodymų nebuvo pateikta.
2025 m. rugsėjis – „ES ruošia „serbišką Maidaną“
SVR paskelbė, esą ES nori panaudoti tam tikras istorines datas ir išprovokuoti jaunimą protestams Serbijoje bei taip keisti politiką regione. Kaip ir kitais atvejais, įrodymų nebuvo pateikta, o „serbijos jaunimas“ prieš valdžią protestuoja jau ne pirmus metus ir tie protestai nėra tiesiogiai susiję su dabartinės valdžios prorusiškumu.
