Lietuva užtrenkė duris su Rusija siejamai Moldovos pilietei: į šalį atvykti uždrausta

Draudimas I. Vlah atvykti į Lietuvos teritoriją galios penkerius metus.
Pasak URM, I. Vlah, kuriai Lietuva pritaikė nacionalines sankcijas, nuolat lankosi Rusijoje. Turimais duomenimis, Moldovos pilietį susitinka su šalies agresorės pareigūnais, koordinuoja veiksmus, kuriais Rusija kišasi į Moldovos vidaus reikalus ir šalyje vykstančius demokratinius procesus, tarp jų – ir į būsimus Moldovos parlamento rinkimus.
2025 metų rugpjūčio pabaigoje sankcijas I. Vlah įvedė ir Kanados Vyriausybė.
Moldovos tarpinstitucinė priežiūros taryba I. Vlah nustatė ribojamąsias priemones, o Moldovos valstybinė mokesčių tarnyba įšaldė jos lėšas ir kitą turtą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!