Moldovai išduotas sukčiavimu kaltinamas oligarchas

Buvęs parlamentaras V. Plahotniucas pabėgo iš šalies 2019 metais, kai dėl jo veiklos buvo pradėti keli tyrimai, visų pirma dėl maždaug 1 mlrd. JAV dolerių (855 mln. eurų) dingimo iš trijų bankų.
Į Kišiniovo oro uostą jis atskrido prieš sekmadienį vyksiančius svarbius Moldovos parlamento rinkimus.
Liepos pabaigoje V. Plahotniucas, buvęs Moldovos demokratų partijos lyderis, buvo sulaikytas Atėnų oro uoste gavus Interpolo tarptautinį pranešimą dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir nusikalstamo sąmokslo.
Moldovos institucijos nurodė, kad 59-erių V. Plahotniucas mėgino išskristi į Dubajų.
Prieš žengdamas į politiką kartu su Moldovos demokratų partija, V. Plahotniucas dirbo verslo ir finansų srityje.
Pernai Europos Sąjunga (ES) paskelbė sankcijas V. Plahotniucui, kurį apkaltino bandymu destabilizuoti šalį prieš prezidento rinkimus. Sankcijų jam taip pat yra paskelbusios JAV bei Didžiosios Britanijos institucijos.
Liepą, kai V. Plahotniucas buvo sulaikytas Graikijoje, Moldovos politikos analitikas Valeriu Pasa sakė, kad šis oligarchas įtariamas dalyvavimu Rusijos bandymuose destabilizuoti šalį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!