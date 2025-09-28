Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Moldovoje vyksta svarbūs rinkimai: nulems, ar šalis priartės prie Vakarų, ar prie Rusijos

2025-09-28 10:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 10:23

Moldovoje sekmadienį vyksta parlamento rinkimai,  be kita ko, nulemsiantys, ar šalis tęs suartėjimą su ES, ar atsigręš į Rusiją. Dauguma apklausų pastaruoju metu prognozavo pergalę proeuropietiškai prezidentės Majos Sandu „Veiksmo ir solidarumo“ partijai (PAS), tačiau rinkimų baigtis lieka neaiški.

Ankstesni rinkimai Moldovoje, kaip ir šie, nepraėjo be Rusijos įsikišimo (nuotr. Elta)

0

M. Sandu šiuos parlamento rinkimus pavadino „svarbiausiais Moldovos istorijoje“. Ji  kaltina Maskvą smarkiai kišantis į rinkimus ir tam skiriant šimtus milijonų eurų. Ir Europos Komisija kalbėjo apie „beprecedentę Rusijos dezinformacijos kampaniją“. Maskva kaltinimus neigia. Penktadienį Moldovos rinkimų komisija dėl finansinių pažeidimų pašalino iš rinkimų dvi prorusiškas partijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2,4 mln. gyventojų turinti buvusi sovietinė respublika Moldova, kuri nuo 2024 m. oficialiai derasi dėl stojimo į ES, ir toliau laikoma viena skurdžiausių Europos šalių, tarp žmonių auga nepasitenkinimas. Opozicinis „Patriotinis blokas“ kaltina valdančiąją partiją kad ši, nutraukusi santykius su Maskva, pablogino ekonominę padėtį ir išaugino dujų kainas. 

Rinkimų baigčiai labai svarbus ir rinkėjų aktyvumas, ypač – užsienyje gyvenančių moldavų, kurių dauguma nusiteikę proeuropietiškai, bei separatistiniame Uždniestrės regione, kur, anot ekspertų, vyrauja prorusiška stovykla.

Dėl 101 mandato parlamente kovoja apie 20 politinių partijų, taip pat keli nepriklausomi kandidatai.

