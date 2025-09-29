Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

EVT vadovas: Moldova nepaisydama Rusijos spaudimo pasirinko ateitį Europoje

2025-09-29 10:50 / šaltinis: BNS
2025-09-29 10:50

Moldovos valdančiosios proeuropietiškos partijos pergalė svarbiuose parlamento rinkimuose buvo garsi ir aiški rinkėjų žinia nepaisant Rusijos kišimosi, pirmadienį sakė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.

Moldovos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Moldovos valdančiosios proeuropietiškos partijos pergalė svarbiuose parlamento rinkimuose buvo garsi ir aiški rinkėjų žinia nepaisant Rusijos kišimosi, pirmadienį sakė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.

2

„Moldovos žmonės tarė žodį, jų žinia yra garsi ir aiški. Jie Rusijos spaudimo ir kišimosi akivaizdoje pasirinko demokratiją, reformas ir europietišką ateitį. ES (Europos Sąjunga) palaiko Moldovą. Kiekvieną šio kelio žingsnį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė A. Costa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moldovos valdančioji proeuropietiška partija laimėjo sekmadienį vykusius parlamento rinkimus, rodo oficialūs rezultatai. Pirmadienio rytą suskaičiavus 99,5 proc. balsų, paaiškėjo, jog nuo 2021 metų valdžioje esanti Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) surinko 50,03 proc. balsų ir gerokai lenkia antroje vietoje likusį prorusišką Patriotinį bloką, kuris gavo 24,26 proc. balsų.

Balsavimą temdė kaltinimai Rusijos kišimusi į šalies reikalus.

Kandidatė į ES nares, besiribojanti su Ukraina ir turinti prorusišką separatistinį regioną, jau seniai yra atsidūrusi kryžkelėje dėl to, ar glaudžiau bendradarbiauti su Briuseliu, ar palaikyti sovietmetį menančius santykius su Maskva.

