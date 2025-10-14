Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Šilalės ir Šiaulių rajonuose sukčiai iš žmonių išviliojo apie 3,8 tūkst. eurų

2025-10-14 10:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 10:04

Šilalės ir Šiaulių rajonuose sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo apie 3,8 tūkst. eurų, pranešė policija.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

0

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, spalio 3 dieną Šilalės rajone, Vingininkų kaime, moteris (gim. 1988 m.), norėdama socialiniuose tinkluose užsidirbti pinigų, pervedė prašytą pinigų sumą

Vėliau moteris suprato, kad buvo apgauta. Patirtą nuostolį ji įvertino 2 288 eurais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė Šiaulių AVPK, nuo sukčių nukentėjo Šiaulių rajono gyventojas (gim. 1980 m.).

Jis pranešė, kad nuo rugpjūčio 11 d. iki rugsėjo 14 d., norėdamas įsigyti tarpininkavimo paslaugas, apie kurias buvo skelbiama socialiniuose tinkluose, per keletą kartų nežinomam asmeniui pervedė 1,5 tūkst. eurų.  

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

