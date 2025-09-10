Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubas safario parke: liūtai pražudė prižiūrėtoją

2025-09-10 19:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 19:52

 Tailande liūtų užpultas žuvo zoologijos sodo prižiūrėtojas, pranešė oficialūs asmenys, iškeldami klausimą dėl saugumo ir to, ar liūtai safari parke yra laikomi teisėtai.

Liūtas (nuotr. Fotolia.com)

 Tailande liūtų užpultas žuvo zoologijos sodo prižiūrėtojas, pranešė oficialūs asmenys, iškeldami klausimą dėl saugumo ir to, ar liūtai safari parke yra laikomi teisėtai.

REKLAMA
1

Incidentas įvyko Bankoko zoologijos sode „Safari World“, kuris teigia esąs vienu iš didžiausių Azijos zoologijos sodų po atviru dangumi ir lankytojams siūlo ekskursijas su galimybe šerti liūtus ir tigrus, kurių kaina vienam asmeniui sudaro maždaug 1 200 batų (37 JAV dolerius).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žuvusysis yra zoologijos sodo darbuotojas, kuris paprastai šerdavo liūtus“, – naujienų agentūrai AFP sakė Nacionalinių parkų, laukinės gamtos ir augalų apsaugos departamento laukinės gamtos apsaugos direktorius Sadudee Punpugdee.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, atrodo, kad iš automobilio išlipusį vyriškį užpuolė ir sudraskė šešios ar septynios didžiosios katės.

REKLAMA

„Safari World“ patvirtino darbuotojo mirtį ir išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad „skubiai peržiūrėsime ir sustiprinsime saugos priemones, kad tokie incidentai nepasikartotų“.

Užpuolimo liudininku tapęs gydytojas ir zoologijos sodo lankytojas Tavatchai Kanchanarinas pasakojo: „Vyras išlipo iš neuždengto automobilio ir stovėjo vienas, atsukęs nugarą į gyvūnus, ir tai man pasirodė keista“.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis stovėjo apie tris minutes, tada lėtai priėjo liūtas ir griebė jį iš nugaros. Jis nerėkė“, – televizijos kanalui „Thairath“ sakė jis.

Edwinas Wiekas iš gamtosaugos organizacijos „Wildlife Friends Foundation Thailand“ sakė: „Norėtume pareikšti nuoširdžią užuojautą žuvusiam gyvūnų prižiūrėtojui“.

„Šis incidentas turėtų priminti, kad tokie gyvūnai, net jei juos nuo gimimo augina žmonės, vis tiek kelia rimtą grėsmę žmogaus gyvybei ir gali pulti be įspėjimo“, – teigiama socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aukšto rango zoologijos sodo pareigūnas, kurio pavardė neskelbiama, vietos žiniasklaidai sakė, kad visiems parko liūtams yra gautos licencijos.

„Dirbdami su pavojingais gyvūnais turime taisykles ir dažnai jas kartojame“, – sakė jis.

Daugiau nei 30 metų zoologijos sodo prižiūrėtoju dirbęs nukentėjusysis buvo „mielas žmogus“, teigė pareigūnas.

REKLAMA

Parko „Safari World“ interneto svetainėje rašoma, kad „lankytojai gali iš arti pamatyti laukinius gyvūnus, tokius kaip tigrai, liūtai, lokiai ir zebrai, laisvai vaikštinėjančius savo natūraliose buveinėse“.

Tailande liūtus laikyti leidžia įstatymai, o pastaraisiais metais nelaisvėje esančių liūtų populiacija labai išaugo – šalyje užregistruota beveik 500 zoologijos soduose, veislynuose, gyvūnų kavinėse ir namuose laikomų liūtų.

„Safari World“ privalo perkelti liūtus, kurie nepadarė nieko blogo, tik pademonstravo savo natūralų elgesį, į prieglaudą“, – teigiama trečiadienį paskelbtame gyvūnų teisių nevyriausybinės organizacijos „Žmonės už etišką elgesį su gyvūnais“ (PETA) pareiškime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų