  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šokiruojantis incidentas: šuo pašovė šeimininką

2025-11-14 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 10:50

Pensilvanijoje gyvenantis vyras gydosi šautinę žaizdą nugaroje, patirtą po to, kai jo šuo netyčia iššovė iš namuose buvusio ginklo. Vyro gyvybei pavojus negresia, praneša „People“.

Šuo pašovė savo šeimininką (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Pensilvanijoje gyvenantis vyras gydosi šautinę žaizdą nugaroje, patirtą po to, kai jo šuo netyčia iššovė iš namuose buvusio ginklo. Vyro gyvybei pavojus negresia, praneša „People".

0

53 metų vyras policijai pasakojo, kad lapkričio 11-osios vakarą valė jam priklausantį šautuvą ir buvo padėjęs ginklą ant lovos. Pasak šaltinio, vienas iš jo šunų, užšokęs ant čiužinio, užkliuvo už ginklo ir šis iššovė.

„Jis nėra tikras, kokiame valymo etape tuo metu buvo, todėl neaišku, ar šuns letena galėjo įstrigti gaiduke ir ar saugiklis buvo išjungtas, ar tai buvo gedimas“, – situaciją komentavo Šilingtono policijos departamento kapralas Michaelis Schoone.

Vyro gyvybei grėsmės nėra

Incidento metu vyras buvo namuose kartu su savo sūnumi. Įvykus nelaimei, sūnus iškvietė pagalbą, ir vyras buvo nugabentas į ligoninę, kur jam atlikta operacija.

Kaip rašo „ABC News“, policijai atvykus į įvykio vietą, vyras gulėjo ant žemės ir buvo sąmoningas.

