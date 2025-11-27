 
TV3 naujienos > Žmonės

Staigi mirtis: 32-ejų dainininkė mirė po kosmetinės operacijos

2025-11-27 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 07:30

Dviejų vaikų mama ir kolumbiečių dainininkė Mayerly Díaz staiga mirė nuo širdies smūgio po kosmetinės procedūros.

Dviejų vaikų mama ir kolumbiečių dainininkė Mayerly Díaz staiga mirė nuo širdies smūgio po kosmetinės procedūros.

4

32 metų atlikėja šią savaitę buvo pasidariusi neįvardijamą operaciją. Díaz mirė ligoninėje Facatativoje, Kolumbijoje, kur gydytojai bandė ją išgelbėti po staiga ištikusio širdies smūgio, pranešė The Sun.

Skelbiama, kad staigi sveikatos krizė galėjo būti susijusi su sunkia pooperacine komplikacija.

Dainininkė kosmetinę operaciją buvo atlikusi ankstyvomis šeštadienio valandomis vienoje Bogotos klinikų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jautrūs žodžiai

Tragiška atlikėjos mirtis paliko be mamos du jos vaikus, kuriems vos 11 ir 13 metų. Atlikėjos vadybininkas ir artimas bičiulis Néstor sakė: „Jos balsas ir aistra muzikai atspindėjo mūsų žmones.Visada ją prisiminsime dėl jos nuolankumo ir džiaugsmo, kurį skleidė kiekvienoje dainoje.“

Mayerly Díaz gimė La Sierroje, Quipilės regione, centrinėje Kolumbijoje. Vietos bendruomenėje ji buvo žinoma kaip „Quipilės balsas“, o jos kūryboje susipynė popmuzika ir folkloro elementai.

Vos prieš savaitę ji buvo išleidusi naują muzikinį vaizdo klipą „Con tus chiros a otra parte“ („Take Your Cash Somewhere Else“).Jos atliekama daina „No supiste perder“ („You Didn’t Know How to Lose“) „YouTube“ platformoje turi 58 tūkst. peržiūrų.

Žinia apie Díaz mirtį žaibiškai pasklido socialiniuose tinkluose, kur ji turėjo tūkstančius sekėjų, skelbė „El Tiempo“.

Kolumbijos žiniasklaidos teigimu, gerbėjai paliko šimtus komentarų, reikalaudami „skubaus ir nuodugnaus tyrimo“ dėl atlikėjos mirties aplinkybių.

Gerbėjai siekia išsiaiškinti, ar tragediją galėjo lemti medikų aplaidumas, ir prašo daugiau detalių apie dainininkės mirtį.

Pranešama, kad pradėtas oficialus 32-ejų atlikėjos mirties tyrimas.

