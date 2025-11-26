Mirė garsi 66-erių dizainerė: „Plyšta širdis“

Artimieji Instagram paskyroje patvirtino, kad „mūsų mylima Pamela“ mirė apsupta šeimos ir draugų, paskutines dienas praleidusi St Joseph’s hospise, pranešė Mirror.
„Pamela savo kūrybine dvasia ir darbais palietė daugybės įvairaus amžiaus žmonių gyvenimus. Ji paliko didingą palikimą, kuris ir toliau įkvėps, džiugins ir ragins mus gyventi neapsiribojant konvencijomis. Pamela liks gyva mūsų širdyse ir mintyse. Šlovingai nugyventas ir mylėtas gyvenimas“, – rašoma šeimos žinutėje.
Išgarsėjo 9-ajame dešimtmetyje
Pam Hogg gimė Peislio mieste, netoli Glazgo, studijavo Glasgow School of Art ir ėmė sparčiai kilti mados pasaulyje po savo pirmosios kolekcijos pristatymo 1981 metais.
Ji tapo žinoma dėl netradicinių, lateksu, tinkleliu ir aštriomis formomis išsiskiriančių siluetų, dėl kurių tapo pogrindinės klubų kultūros ikona.
Pastaraisiais metais jos kurtus drabužius vilkėjo Rihanna, Kylie Minogue, Lady Gaga ir Shakira. Princess Diana taip pat buvo pasirodžiusi su vienu jos kūrinių, o Princess Eugenie 2013 metais „Ascot“ žirgų lenktynėse dėvėjo specialiai jai sukurtą Hogg skrybėlę.
Dizainerė buvo pristatoma ir kaip įvairiapusė menininkė: jos darbai eksponuoti Saatchi Gallery, ji režisavo muzikinius vaizdo klipus, o Glasgow School of Art jai suteikė garbės daktarės vardą. Hogg taip pat buvo gabi muzikante – 8-ajame dešimtmetyje grojo grupėje „Rubbish“, kuri dažnai pasirodydavo kartu su „The Pogues“.
Draugai ir kolegos – sukrečiantys atsisveikinimai
TV laidų vedėja Fearne Cotton rašė: „Pam. O, Pam. Buvo tikras džiaugsmas tave pažinti. Labai tavęs pasiilgsiu.“
Šefė Andi Oliver pridūrė: „Man plyšta širdis išgirdus apie mūsų brangiąją Pam… kokia MOTERIS!! Vienintelė ir nepakartojama!!!“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!