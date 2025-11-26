Mirė garsi aktorė: atliko vaidmenį ir itin populiariame filme

Artimieji dalijasi, kad iki pat paskutinių dienų Jill išliko žavi, pašėlusi ir energinga – kasdien pietums rinkdavosi taurę raudono vyno, traškučių pakelį ir, net sulaukusi 93-ejų, skelbia mirror.co.uk.
Aktorės talentas žavėjo visus
Būdama vaikas, karo metais Jill buvo evakuota į Oksfordą, kur apsigyveno pas žymųjį rašytoją C. S. Lewis. Būtent jis tapo įkvėpimu veikėjai Liusei romane „Liūtas, ragana ir drabužių spinta“. Po kelių metų su Lewis šeima ji išvyko siekti aktorės karjeros – kelią, kuriame paliko ryškų pėdsaką.
Jill šeima paviešino jautrią žinutę, kurioje jos dukra Emma Freud – TV ir radijo žvaigždė – pasidalijo paskutinėmis motinos akimirkomis: „Mano nuostabi 98 metų mama surengė savo paskutinį nusilenkimą. Po jaukaus vakaro, kai supratome, kad jos kelionė baigiasi, apsupta vaikų, anūkų ir picos, ji mums visiems pasakė „eikit jūs visi velniop“ – nes norėjo eiti miegoti. Ir tada daugiau nebeprabudo. Jos paskutiniai žodžiai buvo: „Aš jus myliu“.
Emma, ištekėjusi už „Tegyvuoja meilė“ ir „Ketverios vestuvės ir vienos laidotuvės“ kūrėjo Richardo Curtis, pasakojo apie nepaprastą motinos gyvenimą ir jos indėlį į meną.
Jill Freud buvo baigusi prestižinę RADA dramos mokyklą, kurios mokslus, kaip pasakojama, apmokėjo pats C. S. Lewis. 1980 m. ji įkūrė savo trupę „Jill Freud and Company“, o vėliau buvo apdovanota Rytų Anglijos universiteto garbės daktaro laipsniu už nuopelnus teatrui.
Per savo ilgą karjerą ji vadovavo dviem repertuariniams teatrams Safolke, įdarbindama šimtus aktorių, kuriuos žavėjo jos atsidavimas, humoras ir rūpestis.
1950 m. Jill ištekėjo už Clemento Freudo – garsaus TV ir radijo laidų vedėjo, vieno iš pirmųjų britų „įžymybių šefų“ ir psichoanalitiko Sigmundo Freudo anūko. Ji buvo penkių vaikų mama, turėjo 17 anūkų ir 7 proanūkius.
