Štai kaip šunys mato ir girdi žmones: sužinoję negalėjo patikėti

Šunys turi visiškai kitokį jutiminį suvokimą nei žmonės, tad pasiaiškinkime, kaip jie skiriasi, rašo unilad.com.
Šunų rega ir garso supratimas
Visų pirma – jų akys. Jeigu šunys būtų žmonės, jie nešiotų akinius, nes paprastai yra trumparegiai.
Šuo turėtų būti apie 6 metrų atstumu, kad objektą matytų taip gerai, kaip žmogus jį mato iš maždaug 23 metrų atstumo.
Be to, šunys negali matyti raudonos, oranžinės ir žalios spalvų. Geriausiai jie mato mėlynus ir geltonus atspalvius.
Vis dėlto, kalbant apie šunų akis, yra ne tik prastos naujienos. Dėl didesnio lazdelės formos receptorių kiekio tinklainėje ir platesnių vyzdžių, jie geriau mato tamsoje ir taip pat geriau nei žmonės mato judančius objektus.
Kaip nurodo „PetMD“, jų judesio jautrumas yra 10–21 kartų geresnis nei žmonių. Jų klausa taip pat labai skiriasi nuo žmogaus: jie gali girdėti dvigubai aukšesnio dažnio garsus nei mes, iki 45 tūkst. Hz, kai žmonių klausos riba siekia apie 20 tūkst. Hz.
Praktiškai tai reiškia, kad jie gali girdėti tokius dalykus kaip vabzdžių ar graužikų skleidžiami garsai, kurių mes negirdime, taip pat elektrinių lempų ūžesį ar byrančius kvarcinius laikrodžių kristalus.
Be to, jie gali girdėti maždaug keturis kartus tylesnius garsus nei žmonės, tačiau negali girdėti žemų dažnių.
Paviešino simuliaciją, kaip šunys mato ir girdi žmones
Jų laiko suvokimas taip pat lėtesnis nei mūsų dėl greitos medžiagų apykaitos – viena mūsų valanda jiems atrodo kaip 75 minutės.
„BBC Earth“ dokumentinis filmas „Secret Life of Dogs“ atskleidė: „Šunų akys greičiau apdoroja tai, ką mato. Beveik taip, lyg jie matytų sulėtintai.“
Taigi kaip visa tai atrodo realybėje? Kaip viskas atrodytų, jei matytume pasaulį šuns akimis? „YouTube“ kūrėjas Bennas Jordanas ėmėsi sukurti simuliaciją, kaip šuo gali suvokti aplinką.
Vaizdo įraše kamera rodo šuns žvilgsnį nuo žemės. Spalvos yra intensyvesnės, o objektai – labiau išplaukę nei matome mes. Jordanas paaiškina, kad šunys laiką suvokia maždaug 33 procentais lėčiau nei žmonės.
Todėl, paleidus vaizdo įrašą, garsai, įskaitant jo balsą, skamba žemiau, o judesiai atrodo lėtesni.
Daugybė žmonių socialiniuose tinkluose sureagavo į įspūdingą įrašą. Vienas žmogus juokavo, kad linksma, jog žmonės šunims atrodo „lėti“, rašydamas: „Beprotiška pagalvoti, kad jie vis tiek yra mūsų geriausi draugai, nors, jų akimis, mes tokie lėti.“
Kitas komentatorius sakė visada nujautęs, kad šunims mes atrodome šiek tiek lėtesni, nes jie juda gerokai greičiau nei mes.
Jis rašė: „Vau. Visada maniau, kad dėl dydžio skirtumų ir judėjimo greičio šunys mus suvokia kaip lėtus, gremėzdiškus milžinus. Bet neturėjau nė menkiausio supratimo, kad tai taip tikslu.“
Tuo tarpu kitas komentatorius pastebėjo, kad jam stebėtina, jog šunys mato tarsi sulėtintai: „Net ir pačiuose įtikimiausiuose sapnuose nebūčiau pagalvojęs, kad šunys suvokia pasaulį sulėtintu būdu.“
Žinoma, šis vaizdas neatskleidžia svarbiausio – pagrindinis šuns pojūtis yra uoslė. Jie turi 60 kartų daugiau uoslės receptorių nei žmonės, o smegenų dalis, atsakinga už kvapų atpažinimą, yra 40 kartų didesnė.
Todėl, nors jų regėjimas nėra toks geras kaip mūsų, uoslė tokia jautri, kad šunys gali būti mokomi užuosti net vėžį.
