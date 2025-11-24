 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paviešino neįtikėtiną vaizdą iš dingusio paieškų Vilniuje: „Jau buvo daugumos palaidotas“

2025-11-24 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 10:50

Dingusiųjų paieška dronais užsiimanti komanda „DRONE OPS“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įspūdingu ir emocijų kupinu vaizdo įrašu apie rastą šuniuką Pūkį. Paieškos truko net keturias paras, o situacija, anot komandos, jau buvo tapusi beveik beviltiška – daugelis manė, kad Pūkio surasti nepavyks. Tačiau dronų pagalba gautas rezultatas visus pribloškė: mažasis keturkojis pasirodė esąs tikras kovotojas.

Dingusio šuniuko paieškos (nuotr. stop kadras)

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šuniukas ne tik išgyveno nakties šalčius, bet ir sugebėjo perplaukti sraunią upę.

Po 4 parų dronų pagalba surado šunelį

Dingusiųjų paieškos dronais atstovai atvirauja, kad tokiu momentu sunku sulaikyti emocijas, nes tai – viena iš tų istorijų, kuri primena, kiek daug gali ištvermė, tikslas ir žmonių gerumas.

„Pūkio suradimo akimirka.

Kai po 4 parų surandi šuniuką, kuriam pavyko perplaukti sraunią upę, šlapiam išgyventi per nakties šalčius ir kuris jau buvo daugumos „palaidotas“ – net sunku sulaikyti nuostabą ir emocijas pieškos metu.

Atradimo momento iškarpa. Pilna istorija vėliau, nes bus tikrai ką papasakoti“, – rašoma įraše.

 

2025-11-24 11:06
Liuks, fain ir džiugu, kad rado šį gražuoliuką! Ačiū jums, vyrai!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
