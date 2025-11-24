Paviešino neįtikėtiną vaizdą iš dingusio paieškų Vilniuje: „Jau buvo daugumos palaidotas“

Šuniukas ne tik išgyveno nakties šalčius, bet ir sugebėjo perplaukti sraunią upę.
Po 4 parų dronų pagalba surado šunelį
Dingusiųjų paieškos dronais atstovai atvirauja, kad tokiu momentu sunku sulaikyti emocijas, nes tai – viena iš tų istorijų, kuri primena, kiek daug gali ištvermė, tikslas ir žmonių gerumas.
„Pūkio suradimo akimirka.
Kai po 4 parų surandi šuniuką, kuriam pavyko perplaukti sraunią upę, šlapiam išgyventi per nakties šalčius ir kuris jau buvo daugumos „palaidotas“ – net sunku sulaikyti nuostabą ir emocijas pieškos metu.
Atradimo momento iškarpa. Pilna istorija vėliau, nes bus tikrai ką papasakoti“, – rašoma įraše.
