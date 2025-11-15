Vyras prie Vilniaus oro uosto pakėlė droną: pareigūnai reagavo staigiai

2025 m. lapkričio 15 d., 12:00 val., Viešojo saugumo tarnyba Fly Safe sistema užfiksavo bepilotį orlaivį, pakilusį draudžiamoje skrydžių zonoje šalia Vilniaus oro uosto, Dusinėnų g. 15, Salininkuose.
„Reaguojant į pažeidimą į įvykio vietą nedelsiant išvyko Viešojo saugumo tarnybos Specialiųjų užduočių grupės pareigūnai ir nors netrukus dronas dingo iš sistemos matomumo lauko, ekipažas, tiksliai nustatęs adresą, 12:07 val. sulaikė drono operatorių“, – rašoma įraše.
Reaguojant į įvykį taip pat buvo susisiekta su Policijos departamentu ir oro navigacija.
„Svarbu pažymėti, kad skrydžiai nebuvo nutraukti. Vėliau sulaikytasis perduotas LK Karo policijai, pradėta administracinė teisena. LR administracinis nusižengimų kodeksas numato 400-800 eur baudą.
Sulaikytas operatorius teigė manęs, kad šioje vietoje droną skraidinti galima. Tačiau primename – nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia“, – pabrėžia tarnyba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!