TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vyras prie Vilniaus oro uosto pakėlė droną: pareigūnai reagavo staigiai

2025-11-15 15:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 15:41

Viešojo saugumo tarnyba šeštadienį sulaikė drono operatorių. Apie tai tarnyba praneša savo „Facebook“ paskyroje.

Vyras prie Vilniaus oro uosto pakėlė droną: pareigūnai reagavo staigiai (nuotr. facebook.com)

Viešojo saugumo tarnyba šeštadienį sulaikė drono operatorių. Apie tai tarnyba praneša savo „Facebook“ paskyroje.

10

2025 m. lapkričio 15 d., 12:00 val., Viešojo saugumo tarnyba Fly Safe sistema užfiksavo bepilotį orlaivį, pakilusį draudžiamoje skrydžių zonoje šalia Vilniaus oro uosto, Dusinėnų g. 15, Salininkuose.

„Reaguojant į pažeidimą į įvykio vietą nedelsiant išvyko Viešojo saugumo tarnybos Specialiųjų užduočių grupės pareigūnai ir nors netrukus dronas dingo iš sistemos matomumo lauko, ekipažas, tiksliai nustatęs adresą, 12:07 val. sulaikė drono operatorių“, – rašoma įraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reaguojant į įvykį taip pat buvo susisiekta su Policijos departamentu ir oro navigacija.

„Svarbu pažymėti, kad skrydžiai nebuvo nutraukti. Vėliau sulaikytasis perduotas LK Karo policijai, pradėta administracinė teisena. LR administracinis nusižengimų kodeksas numato 400-800 eur baudą.

Sulaikytas operatorius teigė manęs, kad šioje vietoje droną skraidinti galima. Tačiau primename – nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia“, – pabrėžia tarnyba.

Savas
Savas
2025-11-15 15:50
Tai skirkit tokia bauda kad daugiau nenoretu kelti dronu.
Atsakyti
uch
uch
2025-11-15 15:56
russo partizano iš soliečnikų
Atsakyti
reik
reik
2025-11-15 16:24
baudos ne 800 o nors 8000 daugiau nekels gyvenime
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
