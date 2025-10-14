Po Remigijaus Žemaitaičio replikos apie kilmę – Arūno Gelūno žingsnis: paviešino kadrą

Socialiniame tinkle A. Gelūnas paviešino kadrą, kuriame užfiksuoti jam brangūs žmonės.
A. Gelūnas dalijasi archyviniu kadru
Po R. Žemaitaičio replikos, A. Gelūnas pasidalijo nuotrauka iš praeities. Joje įamžintas jo a.a. tėtis bei seneliai.
„Šiomis dienomis dažnai galvoju apie ilgą ir sunkų kelią, kurį mūsų Lietuvai teko nueiti iki šios dienos, kai ji yra viena sėkmingiausių pasaulio valstybių - viena saugiausių ir žaliausių gyventi, su vienu didžiausių įnašų į pasaulio kultūrą (11 vieta iš 174), mokslą ir technologijas (13 vieta iš 174), su stulbinamai laisva žiniasklaida (13 vieta iš 180). Bet ar šie laimėjimai yra kažkas, ką neabejotinai turime ir turėsime visam laikui? Ar įmanoma juos prarasti?
Pastarųjų metų (ypač šių, 2025-jų metų) Lietuvos ir pasaulio politiniai įvykiai, seniai neregėto masto skandalai ir (beveik nevaldomos) šmeižto kampanijos verčia galvoti, kad taip - prarasti įmanoma. Jei nesusiimsime, jei pasiduosime abejingumo ir nesureikšminimo laikysenai. Jei tylios ir nusišalinusios, įbaugintos liks mūsų visuomenės sėkmę kuriančios ir saugančios galios.
Aš ir mano bičiuliai iš kultūros lauko neteisybės ir grėsmės akivaizdoje nusprendėme pasinaudoti Lietuvos Konstitucijos mums suteikta teise netylėti. Ką tai mums kainavo? Nesibaigiančius išpuolius ir šmeižtą. Kaltinimus rengiant valstybės perversmą (labai rimtas kaltinimas!). Man tai kainavo net savotišką mano šeimos atminties perrašymą – esu agresyviai raginamas prisipažinti, kad aš nesu tas, kas skelbiuosi, kad mano tėvai ir seneliai Lietuvoje gyveno kaip savo tapatybes maskavę apsimetėliai. Taip, šie šmeižto išpuoliai yra nusikaltimas prieš mane kaip asmenį, bet labai skaudu, kad pasinaudota proga dar kartą spjauti į veidą Lietuvos žydų bendruomenei... Nusikaltimai nelieka be bausmės.
Šioje fotografijoje (kuri galimai datuotina 1938-1939 metais) matote mano senelius Apoloniją (Burokaitę) ir Zigmantą Gelūnus, sėdinčius prie jų lėšomis išmokslinto kunigo (jo vardas, deja, istorijoje neišliko) gražiame savo sodybos Lyduokiuose, netoli Ukmergės, kampelyje kartu su savo dukromis Marija, Monika ir Brone ir sūnumi Jonu, mano šviesios atminties Tėveliu, kuris, dar visiškas pipiras – ar tik ne jo Pirmosios Komunijos diena? – tiek įsikniaubęs į gėlių puokštę, kad į fotografą pamiršo atkreipti dėmesį.
Vardan jūsų, mylimieji, šviesios atminties“, – feisbuke rašė A. Gelūnas.
Primename, kad jis tikino socialiniuose tinkluose pastaruoju metu iš tikrų arba netikrų anketų sulaukiantis šimtų antisemitinio pobūdžio žinučių, raginančių „prisipažinti, kad jis ne lietuvis, o žydas“, atskleisti tėvų vardus.
„Tai sukelia tiesiog nesaugumo būseną, čia jau apie žodžio laisvę, padorų elgesį ar kažką kita neverta kalbėti. Tai yra tiesiog atakos, kurios sukelia man, kaip piliečiui, nesaugumo būseną, norą būti apgintam. Aš, aišku, ginsiu savo garbę – kad nesu perversmininkas, kad mano tapatybė yra tokia, kokia yra deklaruota mano Lietuvos Respublikoje registruotuose dokumentuose – teisminiu keliu“, – LRT televizijai pirmadienį sakė A. Gelūnas.
„Mane bandantis diskredituoti postas „Facebooke“, kur jis vadina mane valstybės perversmininku, yra labai rimtas kaltinimas – ir jis dar rimtesnis tuo, kad siejaa su tuo, kad aš esą esu užsislaptinęs žydas, jis sukrėtė labai daug žmonių savo nežmoniškumu ir neatitikimu šiems laikams“, – teigė jis.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“, „aušrietis“ taip pat spekuliavo neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas jau anksčiau teigė, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Šeštadienį policija jau pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
Pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
eisinėje'' valstybėje gyvenantiems būtų pats laikas žinoti, kad viešas siūlymas atimti iš tėvų vaikus ir vėliau tų vaikų tėvus sušaudyti dėl to, kad jie klausosi rusiškos muzikos ar žiūri rusiškus filmus, neturi nei menkiausio nusikaltimo sudėties požymio, tuo tarpu vien tik pasakymas, kad asmuo, galbūt, yra žydas, bet ne lietuvis, kuriuo jis prisistato esąs, savaime reiškia neapykantos kurstymą, už kurį baudžiama pagal BK.
--Lietuvos policija, sutikusi priimti skaliko vaidmenį, nėra verta nei sudilusio skatiko. Matėme šios išsigimusios struktūros nuo grandinės paleistus vykdytojus per plandemiją, matome, kaip ir kam jie dirba šiuo metu.