Žemaitaitis: lapkritį „Nemuno aušra“ rinks partijos pirmininką

Lapkritį „Nemuno aušros“ partija rinksis į ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą, kur bus renkamas partijos pirmininkas, teigia „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Turime tris savaites iki susirinkimo“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Mes esame demokratinė partija, kuri kas du metus renkasi (vadovą – ELTA)“, – sakė „aušrietis“.
Anot jo, partijos skyriai iš skirtingų regionų kandidatus teikti gali iki kitos savaitės.
„Partijos skyriai, man atrodo, kitą savaitę turi baigti kandidatų kėlimą“, – teigė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.
