  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis sako, kad su premjere sutarė ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus

2025-10-14 18:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 18:44

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo vedama partija kartu su premjere Inga Ruginiene ieškos kandidato į naujuosius kultūros ministrus. Pasak parlamentaro, pažadą dėl bendro socialdemokratų ir „aušriečių“ kandidato jis išgirdo iš pačios Vyriausybės vadovės.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas

Nemuno aušros" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo vedama partija kartu su premjere Inga Ruginiene ieškos kandidato į naujuosius kultūros ministrus. Pasak parlamentaro, pažadą dėl bendro socialdemokratų ir „aušriečių" kandidato jis išgirdo iš pačios Vyriausybės vadovės.

„Buvo sutarta, kad bus ieškomas bendras kandidatas, kuris galėtų užimti kultūros ministro pareigas. Matyt, per ateinančią vieną ar dvi savaites žiūrėsime, ar vienas kitas kandidatas praeina tą filtrą“, – antradienio vakarą, po „Nemuno aušros“ frakcijos Seime posėdžio žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

„Norėčiau tikėti, kad socialdemokratai laikysis savo žodžio“, – nurodė jis, patikindamas, kad įsipareigojimą ieškoti bendro kandidato išgirdo iš I. Ruginienės.

R. Žemaitaitis patikino, kad būsimas kandidatas į kultūros ministrus nebūtinai bus socialdemokratų partijos atstovas.

„Norėsiu sužiūrėti, ką socialdemokratai siūlo, ką mūsų bendruomenė pasiūlys ir ką kultūros bendruomenė (pasakys – ELTA)“, – sakė jis.

„Rytoj turiu susitikimą su kultūrininkais. (...) Dėsime ant stalo ir žiūrėsime“, – dėstė jis.

Tiesa, pirmadienį žurnalistams I. Ruginienė tvirtino, kad kandidato į ministrus ieškos pati.

„Tikrai taip (pati ieškosiu naujo ministro – ELTA). Aš turiu laiko, aš tą darysiu atsakingai“, – žurnalistams Rokiškyje sakė Vyriausybės vadovė.

Nemano, kad V. Aleknavičienė galėtų būti bendrai teikiama kandidatė į ministres

Paklaustas, ar prieš ministerijų mainus kultūros ministre paskirta Vaida Aleknavičienė galėtų būti bendrai socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ teikiama kandidatė, R. Žemaitaitis teigė kol kas tokios galimybės nematantis. Vis tik, politikas neatmetė, kad šiuo klausimu gali vykti diskusijos.

„Šiandien dienai nematau, kad tai būtų bendras kandidatas, nes socialdemokratai ją įvardino kaip savo sprendimą. Kol kas jos tikrai nematau kaip bendro kandidato, nebent vyktų kažkokios derybos ar diskusijos dėl to“, – teigė „aušriečių“ lyderis.

Kaip skelbta, I. Ruginienė šeštadienį vykusioje socialdemokratų taryboje teigė mananti, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė užimti kultūros ministrės pareigas. Vis tik premjerė teigė, kad naująjį Vyriausybės narį ketina rinktis iš kelių pavardžių.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

