  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Sinkevičius parodė krašto apsaugos ministrei geltoną kortelę, sako Saulius Skvernelis

2025-10-16 10:35 / šaltinis: BNS
2025-10-16 10:35

Kritikuodamas krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę dėl komunikacijos apie gynybai ketinamą skirti finansavimą, socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius jai parodė geltoną kortelę, sako opozicinių demokratų lyderis Saulius Skvernelis.

5

„Matyt, galima vertinti tokį M. Sinkevičiaus pasakymą sporto terminais, futbolo terminais kaip geltonos kortelės parodymą poniai Šakalienei, o kita kortelė raudonos spalvos būna, tada tenka palikti aikštę“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

Taip jis kalbėjo paklaustas, ar D. Šakalienė turi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pasitikėjimą ir ar premjerei gali tekti ieškoti ne tik kultūros, bet ir naujo krašto apsaugos ministro.

„Jeigu premjerė arba M. Sinkevičius ištrauks raudoną kortelę, reikės ieškoti ministro. Matyt, žinot, irgi sporto terminais kalbant, prieš geltoną kortelę kartais teisėjai įspėja žodžiu, kad dar kartą ir jau daugiau taip nebus. Tai tokį įspėjimą gavo ir Kęstutis Budrys“, – pažymėjo demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.

Šie klausimai politikams kilo po to, kai M. Sinkevičius „keistu žanru“ pavadino sprendimą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengti kitų metų gynybos biudžeto pristatymą žurnalistams ir nuomonės formuotojams.

LSDP lyderio teigimu, po šio pristatymo viešojoje erdvėje ir kilo spekuliacijos, neva gynybai kitąmet planuojama skirti mažiau lėšų, nei buvo įsipareigota.

„Tai taip (pristatymas – BNS) buvo. Tai yra faktas, kad taip buvo. Antras dalykas, ministrė galbūt nedrįsta arba nėra girdima savo partijoje ir tokiu būdu bando per visuomenininkus, žinomus žmones, žiniasklaidą padaryti įtaką čia, šitiems rūmams, kad balsuojant dėl biudžeto visgi tie įsipareigojimai, kurie buvo labai garsiai visam pasauliui ištransliuoti, turėtų būti priimti“, – sakė S. Skvernelis.

„Ar tai priimtinas žanras, ar ne Vyriausybėje, tai sprendžia kiekvienas ministras pirmininkas ir Vyriausybės narys“, – pridūrė jis.

