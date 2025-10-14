Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Demokratų lyderis: Sviatlanai Cichanouskajai reikalinga fizinė apsauga, galime diskutuoti apie mastą

2025-10-14 11:24 / šaltinis: BNS
2025-10-14 11:24

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad baltarusių opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai reikalinga fizinė apsauga, o kriminalinė policijos apsauga yra kitokios specifikos.

Cichanouskaja apie paleistus kalinius: „Tai ne laisvė, o priverstinė deportacija“ (nuotr. SCANPIX)

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad baltarusių opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai reikalinga fizinė apsauga, o kriminalinė policijos apsauga yra kitokios specifikos.

REKLAMA
7

Tačiau jis pažymi, kad galima diskutuoti, koks turėtų būti S. Cihanouskajos apsaugos mastas.

„Mes galime diskutuoti apie apsaugos mastą, gal ne du asmens sargybiniai, bet vienas, gal ne trys, o du. Bet kada tu jam pasakai, kad mes tavęs nebesaugome realiai, tai tam žmogui belieka tiktai išvažiuoti“, – žurnalistams antradienį Seime sakė S. Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Demokratų lyderis sako, kad dėl apsaugos priimtas politinis sprendimas, kurį „bandoma pridengti institucijų kažkokiu tai vertinimu“.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš puikiai žinau, ką reiškia kriminalinės policijos apsauga. Tai yra visai kita specifika. Tai nėra asmens apsauga, tai yra apsauga nuo kitų grėsmių, kitų kėsinimosi. O šiandien reikalinga ten ir fizinė apsauga, o jos nėra“, – teigė jis.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį Žinių radijui sakė, kad galutiniai sprendimai dėl S. Cichanouskajos apsaugos lygio dar nėra priimti.

Pasak jos, prezidentas Gitanas Nausėda laikosi požiūrio, kad S. Cichanouskaja turi būti toliau saugoma, o dėl apsaugos lygio ir metodų turi spręsti tarnybos.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį sumažino spalį.

Pareigūnai teigia, kad vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) dabar apsaugą vykdys Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Apsaugos pokyčiai reiškia, kad S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė neteko asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Palaikantieji apsaugos režimo mažinimą S. Cichanouskajai teigia, kad jis pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.

Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų. Anot jų, tokiu sprendimu menkinamas opozicijos lyderės statusas.

Pats S. Cichanouskajos biuras teigia tęsiantis veiklą nepaisant pakeisto apsaugos režimo, bet fizinėse patalpose kol kas dirba tik dalis darbuotojų. Jie teigia po Lietuvos sprendimų sulaukę išaugusio kiekio grasinimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
o vyrui nereikia?
o vyrui nereikia?
2025-10-14 11:47
Abudu namo! Geriausia apsauga namie.
Atsakyti
piktas
piktas
2025-10-14 11:50
Aš asmeniškai pavojaus jai nekeliu ir nelinkiu. Bet man jie abu įtartini ir jų čia nuoširdžiai nenoriu. Gana tų saugomų tipų, nes jau nežinot, ko griebtis. Žiūrėkit ir saugokitės save, nes jau visai užmirštat savo mokesčių mokėtojus.
Atsakyti
nėra ko diskutuoti
nėra ko diskutuoti
2025-10-14 11:52
Tegu abu žino, kad jie čia nepageidaujami. Tautai jie įtartini, o politikai mūsų moliuskai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų