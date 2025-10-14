Demokratų lyderis: Sviatlanai Cichanouskajai reikalinga fizinė apsauga, galime diskutuoti apie mastą

Tačiau jis pažymi, kad galima diskutuoti, koks turėtų būti S. Cihanouskajos apsaugos mastas.
„Mes galime diskutuoti apie apsaugos mastą, gal ne du asmens sargybiniai, bet vienas, gal ne trys, o du. Bet kada tu jam pasakai, kad mes tavęs nebesaugome realiai, tai tam žmogui belieka tiktai išvažiuoti“, – žurnalistams antradienį Seime sakė S. Skvernelis.
Demokratų lyderis sako, kad dėl apsaugos priimtas politinis sprendimas, kurį „bandoma pridengti institucijų kažkokiu tai vertinimu“.
„Aš puikiai žinau, ką reiškia kriminalinės policijos apsauga. Tai yra visai kita specifika. Tai nėra asmens apsauga, tai yra apsauga nuo kitų grėsmių, kitų kėsinimosi. O šiandien reikalinga ten ir fizinė apsauga, o jos nėra“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį Žinių radijui sakė, kad galutiniai sprendimai dėl S. Cichanouskajos apsaugos lygio dar nėra priimti.
Pasak jos, prezidentas Gitanas Nausėda laikosi požiūrio, kad S. Cichanouskaja turi būti toliau saugoma, o dėl apsaugos lygio ir metodų turi spręsti tarnybos.
Lietuva S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį sumažino spalį.
Pareigūnai teigia, kad vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) dabar apsaugą vykdys Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
Apsaugos pokyčiai reiškia, kad S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė neteko asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.
Palaikantieji apsaugos režimo mažinimą S. Cichanouskajai teigia, kad jis pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.
Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų. Anot jų, tokiu sprendimu menkinamas opozicijos lyderės statusas.
Pats S. Cichanouskajos biuras teigia tęsiantis veiklą nepaisant pakeisto apsaugos režimo, bet fizinėse patalpose kol kas dirba tik dalis darbuotojų. Jie teigia po Lietuvos sprendimų sulaukę išaugusio kiekio grasinimų.
