„Rytas“ galingai prisistatė savo sirgaliams

Vilniečiai vis dar vertėsi be Jordano Walkerio, o gargždiškiai laukia prisijungsiančio Pauliaus Petrilevičiaus.
Šeimininkai atitrūko nuo pirmųjų minučių (9:2), o Trey‘us Pulliamo taškai menkai gelbėjo „Gargždus“. Nojus Mineikis skirtumą aptirpdė, bet nepataikytas Gyčio Masiulio baudas kompensavo Kay‘us Bruhnke – 18:10. Baudų išnaudojimas šlubavo abejose aikštės pusėse, tai palankiau buvo „Rytui“, kuris po truputį tolo (21:10) ir po pirmojo kėlinio pirmavo 29:19.
J.Wiley dėka „Rytas“ tvirtino savo pozicijas (40:23), o jo ir Simono Lukošiaus metimai pranašumą pavertė jau triuškinamu – 44:23. „Gargždų“ situacija stipriai prastėjo (29:55), šeimininkai dominavo ir po pirmosios mačo dalies buvo priekyje 60:35.
Nors atrodė, kad intriga gali sunkiai sugrįžti, Gargždų komanda pabandė tai padaryti. 11:0 – taip atrodė svečių spurtas (49:66), o Vilniaus ekipos taškų badą po 5 minučių nutraukė S.Lukošius, sumetęs baudas – 68:49. I.Sargiūnas pataikė iš toli, vėliau dar ir dvitaškį, o tai leido „Rytui“ jaustis ramiai prieš lemiamą kėlinį – 74:56.
Paskutiniame ketvirtyje buvo tvarkomi formalumai, aikštėje pasirodė ir Danielius Kasparas, o „Rytas“ dar labiau padidino pranašumą – 99:73.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose su 19 taškų (8/11 met.) buvo Jacobas Wiley. Aukštaūgis per 20 minučių dar atkovojo 8 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus.
„Rytas“: Jacobas Wiley 19 (8 atk. kam., 25 n.b., 20 min.), Jerrickas Hardingas 15, Artūras Gudaitis 14 (10 atk. kam., 27 n.b., 21 min.), Ignas Sargiūnas 13, Simonas Lukošius 12.
„Gargždai“: Trey‘us Pulliamas 17, Joshua Haginsas ir Džiugas Slavinskas – po 11, Darylas Doualla 10, Nojus Mineikis 9.
Mačo apžvalga:
