Varvara Kuchar pelnė bronzos medalį Europos jaunimo dziudo čempionate

Svorio kategorijoje iki 57 kg V. Kuchar startavo trimis pergalėmis iš eilės prieš kiprietę Mariną Azinou, švedę Tovą Granberg ir slovėnę Jevgeniją Gajič. Pusfinalyje lietuvė tik po pratęsimo pralaimėjo būsimajai čempionei italei Giuliai Carnai.
Mažajame finale V. Kuchar susikovė su lenke Karolina Siennicka. Po įtemptos kovos lietuvė „Yuko“ įvertinimu išplėšė pergalę ir bronzos medalį.
Arti medalio buvo Simas Polikevičius (iki 66 kg). Jis taip pat laimėjo 3 pirmąsias kovas, pusfinalyje ilgai pirmavo su „Waza-ari“ įvertinimu prieš olandą Jochemą van Harteną, bet likus 23 sek. iki kovos pabaigos olandas atliko „Ippon“ įvertiną veiksmą. Mažajame finale S. Polikevičius po pratęsimo pralaimėjo prieš italą Valerio Accogli.
Ugnė Skėrytė (iki 63 kg) pasiekė vieną pergalę ir suklupo antrajame rate, o Matas Norkevičius (iki 66 kg), Augis Raulušonis (iki 73 kg) ir Tadas Čalka (iki 73 kg) pralaimėjo pirmąsias kovas.
Likę 5 Lietuvos atstovai kovos šeštadienį.
