Didžiosios „Žalgirio“ ir „Ryto“ dvikovos intrigos

Daug klausimų, daug intrigų, bet, svarbiausia, tikėkimės, kad sekmadienis padovanos geras emocijas neutraliems krepšinio sirgaliams.
Tinklalapis Krepsinis.net prieš laukiantį pirmąjį sezono derbį išskyrė įdomiausias intrigas prieš principinių rungtynių Kaune startą.
Ar šių metų „Rytas“ yra geresnis už praeitų?
Nors tarptautiniame lygmenyje „Rytas“ žaidžia gerokai žemesniame lygyje, Giedriaus Žibėno vadovaujami vilniečiai keturis pastaruosius sezonus vietinėje lygoje lygiai kovojo su „Žalgiriu“, o momentais – ir dominavo. Ar gali tai išlikti šiemet?
Kai kalbame apie tokius didelius biudžetų skirtumus, pirmiausia, „Rytas“ turi žiūrėti ne į varžovą, o į save. Ar šita komanda gali žaisti virš savo galimybių? Pastaraisiais sezonais G.Žibėnas, nors ir neturėdavo ypatingų reguliarių sezonų, pavasarį komandą pakeldavo į kitą lygį.
Dar labai ankstyva sezono stadija, bet žiūrint iš dabartinių perspektyvų, net ir be papildymų, kuriuos „Rytas“ mėgsta sezono metu, šita sudėtis ant popieriaus atrodo arti praėjusių metų pavasario.
Atrodė, kad būtent pernai buvo pasiektas eilės metų pikas, kai klubą papildė Artūras Gudaitis ir Parkeris Jacksonas-Cartwrightas. Pastarasis išvyko, neliko ir Jayvono Graveso su R.J. Cole‘u ir Margiriu Normantu perimetre. Priekinėje linijoje „Rytas“ neteko Savyono Flaggo, Steveno Enocho ir Ąžuolo Tubelio.
Tikrai labai rimtos netektys ir praktiškai nauja sudėtis, kuri rodyti geriausią veidą užtruks. Juos pakeitė Jerrickas Hardingas, Jordanas Walkeris, Jacobas Wiley, Simonas Lukošius ir Kay‘us Bruhnke.
Visgi J.Hardingo lubos – išskirtinai aukštos, J.Walkeris turi potencialo atskirose rungtynėse tapti ryškiausiu žmogumi net ir žaidžiant prieš Eurolygos klubą, o J.Wiley – matęs aukščiausio lygio krepšinį.
Negana to, po rinktinės Ignas Sargiūnas demonstruoja visai kitą pasitikėjimo lygį, Gytis Radzevičius neketina sustoti, o A.Gudaitis žaidžia taip, kad Eurolyga vėl atrodo arti.
Galbūt praėjusių metų sudėtis buvo šiek tiek geriau subalansuota ir LKL finale žaidė nuostabų krepšinį, bet stipriai krypti į tą pusę negalime. Jei „Rytas“ išlaikys dabartinę sudėtį iki birželio mėnesio ir pasipildys solidžiu įžaidėju, tai turėtų būti komanda, kuri vėl žengs žingsnelį į priekį.
Ar „Žalgirio“ naujas stilius – peilis „Ryto“ idėjoms?
Per eilę metų G.Žibėnas išryškino „Ryto“ žaidimo stilių ir ta filosofija nesikeičia. Kam keisti tai, kas jau beveik penkmetį buvo labai neparanku pagrindiniam varžovui Lietuvoje? Bet šiemet, atrodo, gali būti šiek tiek kitaip.
Tomo Masiulio į Kauną sugrąžintas pranašumų krepšinis su didžiausiais akcentais gynyboje sezono starte Europoje rodo, kad tokios bėgančios, laisvos komandos, koks iš esmės yra ir „Rytas“, šių metų „Žalgiriui“ yra gerokai parankesnės.
G.Žibėnas mėgsta pabrėžti fiziškumą ir gynybos svarbą, bet šiame „Ryte“, be Martyno Paliukėno ir Igno Sargiūno, gerai spaudžiančių kamuolį žaidėjų daugiau tiesiog nėra. Priekinėje linijoje, kad ir kaip solidžiai atrodo A.Gudaitis, jis vis tiek varžovų noriai yra įtraukiamas į pikenrolą gynyboje, o Gytis Masiulis tikrai nėra geras lanko saugotojas. Apskritai, bus įdomu stebėti kaip tėtis Tomas stengsis išnaudoti sūnaus Gyčio trūkumus.
Tikrai neatrodo, kad šitas „Rytas“ galės sutrikdyti elitinę „Žalgirio“ perimetro grandį su savo gynėjais, kaip tai buvo padarę Milano ar Belgrado klubai. O pranašumų „Žalgiris“ prieš šitą „Rytą“ susiras – gynėjų išsitraukiami „Ryto“ aukštaūgiai, visų iš eilės atakuojamas Jordanas Walkeris ar reikiamų fizinių galimybių neturintis J.Hardingas.
Didžiausias klausimas, ar „Rytas“ pats galės žaisti tokį uraganinį krepšinį, į kurį sėkmingai įveldavo „Žalgirį“ ir pernai. T.Masiulis su kiekviena savaite atrodo gali jaustis vis užtikrintesnis šalia aikštės – „Žalgirio“ gynybos komunikacijos klaidų mažėja, o jau dabar tai yra mažiausiai taškų Eurolygoje praleidžianti komanda.
Dar tik T.Masiuliui grįžus į Kauną tyliai pradėta prisiminti Šarūno Jasikevičiaus era. Tuomet visa ta kontrolė niekam Lietuvoje net neleido pasvajoti apie kažkokį rimtesnį iššūkį „Žalgiriui“. Taip, „Rytas“ nuo to laiko pats, kaip organizacija, dėjo didelius žingsnius į priekį, bet ar dabartinis vicečempionų veidas gali išlikti neparankiu „Žalgiriui“? Didelis klausimas.
Ar Jerrickas Hardingas pasiruošęs Eurolygai?
Ką tik po sukrėtimo į rikiuotę grįžęs J.Hardingas įrodė, kokio lygio tai profesionalas – nė nepasijautė, kad prieš porą savaičių žmonės galvoje į šalį vijo baisiausias mintis.
„Rytas“ nuo sezono starto turi lyderį, kuriuo gali pasitikėti ir kuris savo meistriškumu stipriai išsiskiria tarp komandos draugų. Ne veltui J.Hardingas jau šią vasarą turėjo nemažai dėmesio iš Eurolygos, o tokie mačai su „Žalgiriu“ gali parodyti, ar jis jai pasiruošęs.
Kaip pats amerikietis minėjo, vasarą kontaktavo su pačiu „Žalgiriu“, bet tai nevirto kontraktu, tad šios rungtynės su čempionais yra paryškintos jo kalendoriuje. Kokį gynėją išvysime?
Per penkerias oficialias rungtynes jis visus sykius rinko bent 15 taškų, nors žaidimo laikas siekia vos 23 minučių vidurkį. Galime neabejoti, kad prieš „Žalgirį“ jis bus didesnis ir labai įdomu bus pamatyti, kaip su „Ryto“ lyderiu tvarkysis vieną geriausių gynybų Eurolygoje turintis klubas.
Žinoma, vien puolimo J.Hardingui gali neužtekti, kad įtikintų Eurolygos komandą patikėti jo galimybėmis. Svarbu ir tai, kaip jis atrodys gynyboje, o išbandymas laukia rimtas – „Žalgirio“ puolimas pastatytas ant perimetro linijos žaidėjų.
Praėjusių metų rezultatyviausias Ispanijos lygos žaidėjas su „Rytu“ pasirašė atvirą kontraktą, o spindesys prieš Eurolygos klubą jo tikslą persikelti į aukščiausią lygį gali stipriai pagreitinti. Motyvacijos J.Hardingui sekmadienį tikrai netrūks.
Ar Sylvainas Francisco pratęs istorinę savaitę?
Šita savaitė Kaunui – įspūdinga. Trys aukščiausio lygio kovos „Žalgirio“ arenoje, o savaitė jau dabar yra istorinė tiek klubui, tiek ir lyderiui Sylvainui Francisco.
Prancūzas sužaidė naudingiausią dvigubą savaitę Eurolygoje „Žalgirio“ istorijoje – 38 taškai, 17 rezultatyvių perdavimų ir 57 naudingumo balai. Ar galima išlaikyti tokį tempą savaitės pabaigoje?
Taip, kaip šį sezoną prie T.Masiulio transformavosi S.Francisco, yra įspūdinga. Jis ne tik yra lyderis, bet ir toks lyderis, su kuriuo komanda eina į viršų, yra laiminti. Šiuo metu 28-erių prancūzas yra Eurolygos simbolinio penketo diskusijos lygyje, jei ne MVP.
Pernai „Žalgirį“ Vilniuje nuo dar vieno pralaimėto LKL finalo išgelbėjęs S.Francisco turėtų sapnuotis „Ryto“ žaidėjų ir trenerių košmaruose, bet šiemet jis tikrai nepasiruošęs sustoti.
Šią savaitę jis rinko įspūdingus skaičius iš viso sužaidęs vos 42 minutes, tad neatrodo, kad prancūzui sekmadienį gali trūkti energijos. O lietuviškus derbius jis puikiai pažįsta, tad „Rytui“ tikėtis, kad S.Francisco pats sau taps varžovu, nederėtų.
Ar „Rytas“ pasinaudos situacija?
Viską sudėliojus, atrodo, kad tai – gal net ir idealiausias „Ryto“ šansas sezone mesti kauniečiams iššūkį jų pačių tvirtovėje.
Kad ir kokia užtikrinta galėjo pasirodyti „Žalgirio“ dviguba savaitė, tai yra maksimalus iššikrovimas per tris dienas. Tiek fiziškai, tiek, ypatingai, emociškai, prie sausakimšų tribūnų su visa ta magiška energija Kaune.
Nereikia slėpti, kol „Žalgiris“ žaidžia Eurolygoje, jų prioritetas yra čia. LKL reikalai sprendžiasi jiems vasarą. Taip, derbis, principas ir visa kita. Treneriai paruoš komandą, žaidėjai visą foną supranta, bet po tokios iškrovos retai pavyksta pasiekti rodytą lygį.
Niekam nėra lengva žaisti trejas rungtynes per šešias bet kokiame lygyje Europoje. Realiai, „Žalgiris“ pasiruošti sekmadienio mačui turės tik parą, kai „Rytas“ ir stebėjo žalgiriečius, ir ruošėsi jiems visą savaitę. Vilniečiai turėjo laisvą savaitę nuo kovų Čempionų lygoje.
Tad labai įdomu, ar trenerių dvikovoje atsispindės šis „Ryto“ akivaizdus pranašumas. Bent jau pernai G.Žibėnas net ir per kelias dienas pasiruošimo sugebėdavo nustebinti Andrea Trinchieri ir prie šoninės linijos kontroliavo situaciją.
Dar vienas „Ryto“ situaciją stiprinantis aspektas – „Žalgirio“ brangiausio žaidėjo, Nigelio Williamso-Gosso, trauma. Kai toks S.Francisco, jo trūkumas dviguboje Eurolygos savaitėje nepasijautė, bet visada taip nebus. Įžaidėjas vis tiek yra pamatinis „Žalgirio“ žaidėjas abejose aikštės pusėse.
Ko jau ko, bet intrigos prieš pirmąjį sezono derbį netrūksta. „Rytui“ tai – puikus šansas įrodyti, kad šiemet niekas nesikeis ir intriga Lietuvoje bus maksimali. „Žalgiriui“ – galimybė iškart nuraminti vilniečių ambicijas.
- „Žalgiris“ (254 balsai)
- „Rytas“ (120 balsų)
