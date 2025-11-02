Kačinas svariai prisidėjo prie „Trefl“ pergalės

18 minučių žaidęs M.Kačinas pelnė 11 taškų (1/1 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 3/4 baudos metimai), atkovojo 4, perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, kartą suklydo ir surinko 16 naudingumo balų.
Nugalėtojams Paulas Scruggsas įmetė 17 taškų, o pralaimėjusiems Andy CLavesas ir Aleksanderis Buszas surinko po 11.
