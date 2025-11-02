 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Kačinas svariai prisidėjo prie „Trefl“ pergalės

2025-11-02 18:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 18:03

Lengvą pergalę Lenkijos lygoje pasiekė Sopoto „Trefl“ (5/0) ekipa su Mindaugu Kačinu, kuri namuose 97:61 (31:13, 24:13, 20:22, 22:13) sutriuškino Glivicės „Tauron“ (1/4) krepšininkus.

M.Kačinas surinko 16 naudingumo balų

Lengvą pergalę Lenkijos lygoje pasiekė Sopoto „Trefl“ (5/0) ekipa su Mindaugu Kačinu, kuri namuose 97:61 (31:13, 24:13, 20:22, 22:13) sutriuškino Glivicės „Tauron“ (1/4) krepšininkus.

REKLAMA
0

18 minučių žaidęs M.Kačinas pelnė 11 taškų (1/1 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 3/4 baudos metimai), atkovojo 4, perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, kartą suklydo ir surinko 16 naudingumo balų.

Nugalėtojams Paulas Scruggsas įmetė 17 taškų, o pralaimėjusiems Andy CLavesas ir Aleksanderis Buszas surinko po 11.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų