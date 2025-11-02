 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Mboko po atkaklios trijų setų kovos laimėjo WTA 250 turnyro finalą Honkonge

2025-11-02 16:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 16:33

Sekmadienį Honkonge baigėsi WTA 250 serijos „Prudential Hong Kong Tennis Open“ moterų teniso turnyras. Vienetų varžybų finale kanadietė Victoria Mboko (WTA-21) per 2 valandas 50 minučių 7:5, 6:7 (9:11), 6:2 nugalėjo ispanę Cristiną Bucsą (WTA-68).

Victoria Mboko | Scanpix nuotr.

0

Pirmojo seto pradžioje ispanė galėjo laimėti net 3 varžovės padavimų serijas, bet iššvaistė visus „break pointus“. Tuo tarpu V. Mboko šeštajame geime nesuklydo ir perėmė iniciatyvą (4:2). Aštuntajame geime kanadietė nerealizavo dviejų „set pointų“, o devintajame pralaimėjo savo padavimų seriją (5:4). Dešimtajame geime V. Mboko vėl nerealizavo „set pointo“ ir išbarstė visą turėtą persvarą (5:5). Dvyliktajame geime kanadietė vėl atsidūrė per tašką nuo laimėto seto paduodant varžovei ir šį sykį nesuklydo.

V. Mboko antrąjį setą pradėjo spurtu 3:0 ir galėjo susikrauti dar didesnę persvarą, jei ketvirtajame geime būtų realizavusi „break pointą“. C. Bucsa tąkart spaudimą atlaikė, o netrukus laimėjo varžovės padavimų seriją. Aštuntajame geime V. Mboko iššvaistė tris „break pointus“, o vienuoliktajame pralaimėjo savo padavimų seriją (5:6). V. Mboko gelbėjosi dvyliktajame geime, kai „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją ir išplėšė pratęsimą, kuriame dramos netrūko. Iš pradžių C. Bucsa nerealizavo dviejų „set pointų“, o vėliau kanadietė nepasinaudojo proga savo padavimu užbaigti mačą. Tada C. Bucsa susikūrė dar du „set pointus“ ir galiausiai laimėjo pratęsimą.

Trečiojo seto pirmajame geime V. Mboko laimėjo varžovės padavimų seriją, o antrajame geime C. Bucsa nerealizavo dviejų „break pointų“. Septintajame geime kanadietė pranašumą dar labiau padidino. Tuo tarpu ispanė aštuntajame geime iššvaistė „break pointą“ ir pralaimėjo finalą.

V. Mboko šio sezono pradžioje žaidė fantastiškai, o rugpjūtį tapo WTA 1000 turnyro Monrealyje (Kanada) nugalėtoja. Vėliau kanadietė pateko į gilią žaidybinę duobę ir pralaimėjo 4 mačus paeiliui. Prieš porą savaičių Tokijuje (Japonija) V. Mboko parodė atsigavimo požymius, o Honkonge tapo nugalėtoja, nors net keturiuose iš penkių jos mačų prireikė 3 setų.

19-metė V. Mboko laimėjo 2-ą WTA vienetų turnyrą per karjerą. Jai atiteko 250 reitingo taškų bei 36,3 tūkst. JAV dolerių.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Honkonge prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.

