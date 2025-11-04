Justas Trainauskas su porininku Tuniso turnyre sustojo pirmajame rate

Mačo pradžioje varžovai turėjo nemažai „break pointų“ ir trečiu bandymu perėmė iniciatyvą (1:3). Penktajame geime J. Trainauskas su Z. D. Uehlingu nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“, o šeštajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik varžovai. Pirmus 3 kartus lietuvis su amerikiečiu išsigelbėjo, bet ketvirto „break pointo“ jau nepajėgė neutralizuoti. Varžovai vėliau galėjo susikrauti ir dar didesnę persvarą, jei septintajame geime būtų laimėję „break pointą“.
J. Trainauskas su Z. D. Uehlingu pasidalins 194 JAV dolerius.
Vienetuose 23-ejų J. Trainauskas neįveikė kvalifikacijos. Lietuvis startavo pergale 7:6 (7:3), 6:2 prieš neutralų atletą Dmitrijų Burcevą, bet antrajame rate 4:6, 1:6 nusileido prancūzui Pablo Trochu (ATP-1247). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką. Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos ratus.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
