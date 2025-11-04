 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justas Trainauskas su porininku Tuniso turnyre sustojo pirmajame rate

2025-11-04 19:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 19:22

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Justas Trainauskas su amerikiečiu Zenu Davidu Uehlingu per 62 minutes 1:6, 4:6 pralaimėjo prieš kroatą Admirą Kalenderį ir neutralų atletą Pavelą Verbiną.

Justas Trainauskas | Organizatorių nuotr.

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Justas Trainauskas su amerikiečiu Zenu Davidu Uehlingu per 62 minutes 1:6, 4:6 pralaimėjo prieš kroatą Admirą Kalenderį ir neutralų atletą Pavelą Verbiną.

0

Mačo pradžioje varžovai turėjo nemažai „break pointų“ ir trečiu bandymu perėmė iniciatyvą (1:3). Penktajame geime J. Trainauskas su Z. D. Uehlingu nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“, o šeštajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik varžovai. Pirmus 3 kartus lietuvis su amerikiečiu išsigelbėjo, bet ketvirto „break pointo“ jau nepajėgė neutralizuoti. Varžovai vėliau galėjo susikrauti ir dar didesnę persvarą, jei septintajame geime būtų laimėję „break pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Trainauskas su Z. D. Uehlingu pasidalins 194 JAV dolerius.

Vienetuose 23-ejų J. Trainauskas neįveikė kvalifikacijos. Lietuvis startavo pergale 7:6 (7:3), 6:2 prieš neutralų atletą Dmitrijų Burcevą, bet antrajame rate 4:6, 1:6 nusileido prancūzui Pablo Trochu (ATP-1247). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką. Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos ratus.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

