Deivydas Barkus iškovojo 6-ą vietą Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate

Amžiaus grupės iki 23 metų svorio kategorijoje per 110 kg lietuvis dvikovėje surinko 344 kg ir iškovojo 6-ą vietą, taip įvykdydamas valstybinės stipendijos reikalavimus. D. Barkus išrovė 158 kg, o stūmimo veiksmu pakėlė 186 kg štangą.
Po dramatiškos kovos auksą laimėjo armėnas Ašotas Movsisijanas (384 kg dvikovėje, 168 kg rovime + 216 kg stūmime), minimaliai aplenkęs ukrainietį Bohdaną Hozą (383 kg, 180+203). Trečias buvo kartvelas Gurami Vekua (379 kg, 168+211).
Neilas Gineikis prieš tai svorio kategorijoje iki 110 kg buvo 8-as, o stūmimo rungtyje pagerino Lietuvos rekordą (186 kg). Milenai Norvilaitei (iki 76 kg) varžybų metu atsinaujino trauma ir ji liko neklasifikuota dvikovėje.
