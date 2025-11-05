 
TV3 naujienos > Sportas

Deivydas Barkus iškovojo 6-ą vietą Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate

2025-11-05 14:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 14:59

Albanijoje surengtame Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate geriausiai tarp lietuvių pasirodė Deivydas Barkus.

Deivydas Barkus (LSAF nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Albanijoje surengtame Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate geriausiai tarp lietuvių pasirodė Deivydas Barkus.

0

Amžiaus grupės iki 23 metų svorio kategorijoje per 110 kg lietuvis dvikovėje surinko 344 kg ir iškovojo 6-ą vietą, taip įvykdydamas valstybinės stipendijos reikalavimus. D. Barkus išrovė 158 kg, o stūmimo veiksmu pakėlė 186 kg štangą.

Po dramatiškos kovos auksą laimėjo armėnas Ašotas Movsisijanas (384 kg dvikovėje, 168 kg rovime + 216 kg stūmime), minimaliai aplenkęs ukrainietį Bohdaną Hozą (383 kg, 180+203). Trečias buvo kartvelas Gurami Vekua (379 kg, 168+211).

Neilas Gineikis prieš tai svorio kategorijoje iki 110 kg buvo 8-as, o stūmimo rungtyje pagerino Lietuvos rekordą (186 kg). Milenai Norvilaitei (iki 76 kg) varžybų metu atsinaujino trauma ir ji liko neklasifikuota dvikovėje.

