TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

JAV vyrų estafetės komanda paleido auksą iš rankų, JAV moterys pasiekė naują pasaulio čempionato rekordą

2025-09-21 15:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 15:03

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Dramatiškas finišas | Scanpix nuotr.

0

Vyrų 4x400 m bėgime paskutinę akimirką į finalą prasibrovė JAV rinktinė. Amerikiečiai šeštadienį atrankoje užėmė vos 12-ą vietą. Tuo metu atrodė, kad amerikiečiai prarado šansą iškovoti 10-ą aukso medalį šioje rungtyje per pastaruosius 11 pasaulio čempionatų.

Visgi, po kiek laiko teisėjai pranešė, kad varžovai atrankoje sutrukdė JAV ir Kenijos rinktinėms. Šioms komandoms sekmadienį ryte buvo leista dar kartą bėgti atrankoje. Amerikiečiai (2:58.48) buvo pakankamai greiti, kad patektų į finalą, o Kenija antruoju šansu nepasinaudojo (3:00.39).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau finale amerikiečiai pirmavo beveik visą distanciją, tačiau paskutiniuose žingsniuose 400 m barjerinio bėgimo pasaulio čempionas Rai Benjaminas išseko ir paleido auksą iš rankų. R. Benjaminas neatlaikė 400 m bėgimo pasaulio čempiono Busango Colleno Kebinatshipi spaudimo ir užleido pirmą vietą.

Naująja čempione tapusi istorinę pergalę pasiekusi Botsvanos rinktinė (Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori ir B. C. Kebinatshipi) finišavo per 2 min. 57.76 sek. Amerikiečiams atiteko sidabras (2:57.83), o identišką laiką užfiksavusi Pietų Afrikos Respublikos rinktinė (2:57.83) gavo bronzą.

Tarp moterų dominavo JAV rinktinė (Isabella Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler ir Sydney McLaughlin-Levrone). Amerikietės finišavo per 3 min. 16.61 sek. ir pagerino 32 metus gyvavusį čempionatų rekordą (3:16.71), kuris irgi priklausė amerikietėms.

Sidabrą pelnė jamaikietės (3:19.25), o bronzą – olandės (3:20.18) su Femke Bol priešakyje.

