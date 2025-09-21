Jefferson-Wooden pakartojo Fraser-Pryce rekordą, JAV moterys triumfavo 4x100 m estafetėje pasaulio čempionate

Moterų 4x100 m estafetę laimėjo JAV rinktinė – Melissa Jefferson-Wooden, Twanisha Terry, Kayla White ir Sha‘Carri Richardson (41.75 sek.). Antros buvo jamaikietės su legendine Shelly-Ann Fraser-Pryce (41.79), trečios – vokietės (41.83).
USA beat Jamaica 🇯🇲 4x100 women final #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/RbSFTesHnJ— SENATOR (@likehakeemm) September 21, 2025
M. Jefferson-Wooden Tokijuje laimėjo visas 3 sprinto rungtis: 100 m, 200 m ir estafetę 4x100 m. Amerikietė tapo tik antra moterimi istorijoje, laimėjusia visas šias rungtis viename čempionate. Anksčiau tai pavyko tik Sh-A. Fraser-Pryce, kuri taip dominavo dar 2013 m.
Simboliška tai, kad M. Jefferson-Wooden istorinį pasiekimą užfiksavo paskutinėse Sh-A. Fraser-Pryce karjeros lenktynėse. 38-erių jamaikietė per karjerą 10 kartų tapo pasaulio čempione, o olimpinėse žaidynėse iškovojo 8 medalius (3 aukso, 4 sidabro, 1 bronzos).
Finale diskvalifikuota buvo Lenkijos rinktinė, nes estafetės lazdelę perdavė už tam skirtos zonos.
Tarp vyrų taip pat triumfavo JAV rinktinė (Christianas Colemanas, Kennethas Bednarekas, Courtney Lindsey, Noah Lylesas), pasiekusi geriausią sezono rezultatą pasaulyje (37.29). Sidabrą laimėjo Kanada (37.55), bronzą – šalies rekordą pagerinę Nyderlandų bėgikai (37.81).
Ghana 🇬🇭 finished 4th in the final Relay 4x100 pic.twitter.com/0awuKHrKH8— HERO 🫂 (@SpYatchy) September 21, 2025
Estafetės favoritė Jamaikos rinktinė nepateko į finalą, nes atrankoje pametė lazdelę.
Beje, sekmadienį teisėjai antrąjį šansą suteikė Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rinktinei, mat buvo nustatyta, kad šeštadienį atrankoje afrikiečiams sutrukdė varžovai. Sekmadienį PAR rinktinės atletai vieni galėjo pakartoti atrankinį bėgimą, sugaišo 38.64 sek. ir liko per 0.3 sek. nuo finalo.
