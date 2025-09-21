Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Jefferson-Wooden pakartojo Fraser-Pryce rekordą, JAV moterys triumfavo 4x100 m estafetėje pasaulio čempionate

2025-09-21 16:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 16:06

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Shelly-Ann Fraser-Pryce ir Melissa Jefferson-Wooden | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

0

Moterų 4x100 m estafetę laimėjo JAV rinktinė – Melissa Jefferson-Wooden, Twanisha Terry, Kayla White ir Sha‘Carri Richardson (41.75 sek.). Antros buvo jamaikietės su legendine Shelly-Ann Fraser-Pryce (41.79), trečios – vokietės (41.83).

M. Jefferson-Wooden Tokijuje laimėjo visas 3 sprinto rungtis: 100 m, 200 m ir estafetę 4x100 m. Amerikietė tapo tik antra moterimi istorijoje, laimėjusia visas šias rungtis viename čempionate. Anksčiau tai pavyko tik Sh-A. Fraser-Pryce, kuri taip dominavo dar 2013 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Simboliška tai, kad M. Jefferson-Wooden istorinį pasiekimą užfiksavo paskutinėse Sh-A. Fraser-Pryce karjeros lenktynėse. 38-erių jamaikietė per karjerą 10 kartų tapo pasaulio čempione, o olimpinėse žaidynėse iškovojo 8 medalius (3 aukso, 4 sidabro, 1 bronzos).

Finale diskvalifikuota buvo Lenkijos rinktinė, nes estafetės lazdelę perdavė už tam skirtos zonos.

Tarp vyrų taip pat triumfavo JAV rinktinė (Christianas Colemanas, Kennethas Bednarekas, Courtney Lindsey, Noah Lylesas), pasiekusi geriausią sezono rezultatą pasaulyje (37.29). Sidabrą laimėjo Kanada (37.55), bronzą – šalies rekordą pagerinę Nyderlandų bėgikai (37.81).

Estafetės favoritė Jamaikos rinktinė nepateko į finalą, nes atrankoje pametė lazdelę.

Beje, sekmadienį teisėjai antrąjį šansą suteikė Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rinktinei, mat buvo nustatyta, kad šeštadienį atrankoje afrikiečiams sutrukdė varžovai. Sekmadienį PAR rinktinės atletai vieni galėjo pakartoti atrankinį bėgimą, sugaišo 38.64 sek. ir liko per 0.3 sek. nuo finalo.

